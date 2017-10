Aloe vera tratează constipaţia şi întăreşte sistemul imunitar

Aloe vera tratează constipația și întărește sistemul imunitar

Aloe vera este o plantă foarte cunoscută, ca fiind un „medicament” natural, extrem de eficient, în tratarea afecțiunilor cutanate, grăbind vindecarea. Însă nu toată lumea știe că aloe vera are beneficii extraordinare în tratarea afecțiunilor, în special a constipației, și pentru întărirea sistemului imunitar.„Aloe vera conține vitaminele A, C, E, B12, acid folic și colină, precum și o cantitate mare de antioxidanți, care neutralizează radicalii liberi. Pe lângă acestea, planta mai conține și o multitudine de enzime, unele dintre ele fiind extrem de utile, deoarece participă la reducerea inflamației, mai ales când aloe vera este aplicată local, iar o altă parte dintre enzime ajută la scăderea nivelului de zahăr și grăsimi din orga-nism”, explică dr. Mirela Stângaciu, fitoterapeut.Să nu uităm nici de mineralele pe care le conține această plantă minunată: calciu, cupru, crom, seleniu, mangan, magneziu, potasiu și zinc, esențiale pentru funcționarea normală a sistemului enzimatic și a metabolismului. Totodată, aloe vera poate avea și efect laxativ, fiind extrem de eficientă în combaterea constipației. Această plantă are proprietăți analgezice, antibacteriene și antivirale. Și acizii grași, prezenți, care se găsesc în aloe vera, au efecte antiinflamatorii, antiseptice și analgezice.