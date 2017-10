Alimentele care au declarat război cancerului nu trebuie să lipsească din meniu

O alimentație sănătoasă reduce cu până la 80% mortalitatea, declara în urmă cu puțin timp dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. „Important este ca omul să înțeleagă importanța pe care o are alimentația în prevenirea bolilor, nicidecum să îi impunem sau să îi restricționăm accesul la alimente. Mulți români încă nu conștientizează legătura dintre alimentație și sănătate. Un aliment ca să fie sănătos trebuie să întrunească trei calități: organoleptică - să fie gustos, savuros, nutrițională și să nu fie contaminat cu bacterii, paraziți și pesticide”, a mai precizat specialistul. În numărul precedent arătam că printre afecțiunile care pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă, este și cancerul - după cum a arătat dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății, din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța. „Alegeți cu grijă ce mâncați, este pentru sănătatea dvs.!”, a atras atenția medicul. După prezentarea rolului fructelor în lupta împotriva tumorilor canceroase, în articolul publicat în ediția precedentă, vă prezentăm în continuare legumele recomandate de specialist pentru contribuția adusă prevenirii dezvoltării neoplaziilor. Broccoli, la loc de cinste Cea mai bună legumă împotriva cancerului, a afirmat dr. Loti Popescu, este broccoli, întrucât „conține cea mai mare densitate de vitamine și minerale - vitaminele C, E, beta-caroten”. Varza de Bruxelles conține de două ori mai multă vitamina C decât porto-calele și acoperă nevoia organismului de acid folic. Recomandată este și varza autohtonă. „Face parte din cele mai active alimente în vitamina C, beta-caroten și furnizor de acid folic. De asemenea, poate proteja împotriva cancerului de sân și celui uterin, pentru că slăbește efectele nocive ale hormonilor estrogeni”, a explicat dr. Loti Popescu. Usturoiul, inclusiv cel sălbatic, ajută la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului și, totodată, inhibă creșterea tumorilor. Mazărea și fasolea previn cancerul de intestin Legumele cu un conținut bogat în fibre, precum mazărea, fasolea și lintea, oferă protecție împotriva cancerului de intestin. „Probabilitatea unei boli poate fi redusă cu până la 40% printr-o dietă bogată în fibre”, a menționat spe-cialistul. Prin conținutul consistent în licopen - un antioxidant -, roșiile protejează împotriva cancerului pulmonar. Numeroase vitamine anti-cancerigene sunt și în componența cartofilor, dar recomandarea medicului este ca aceștia să fie consumați fierți. În prevenirea cancerului de colon, de ajutor este șofranul de India. „Conține curcumină, un ingredient activ care protejează. Doza indicată este o linguriță pe zi, pusă în supe”, a arătat dr. Loti Popescu. Creșterea celulelor canceroase este inhibată și cu ajutorul consumului de ștevie, care conține o combinație de vitamine K și C. Medicul mai recomandă ca din meniu să nu lipsească grâul (esențial pentru susținerea sistemului imunitar), dovleacul (conține vitaminele A, C, E, D și o mare parte din gama B), morcovii (conținutul ridicat de beta-caroten combate o parte din efectele radiațiilor ultraviolete și fumatului), prazul și spanacul (conținut bogat în acid folic). Esențială rămâne însă consultarea medicului de familie și efectuarea testelor periodice, pentru depistarea din vreme a tumorilor canceroase.