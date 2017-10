Alimente sănătoase care ne pot îngrăşa

Alimente sănătoase care ne pot îngrășa

Unele așa-zise gustări sănătoase sunt, de fapt, doar hrană de proastă calitate deghizată. Scoateți-le din alimentație și organismul dumneavoastră vă va fi recunoscător. Sushi Legumele și fructele de mare din sushi nu conțin calorii multe, însă sosurile picante în care le înecăm sunt pline de acești mici dușmani. Sosul soia are foarte multă sare. Nu ne îngrașă, în schimb ne face să reținem apa în organism, astfel încât blugii vor părea mult mai strâmți. Fructele uscate Bucățică cu bucățică, fructele uscate conțin de opt ori mai multe calorii decât cele proaspete, pentru că au fost deshidratate și acum sunt mult mai concentrate. De exemplu, o ceșcuță de struguri proaspeți are 60 de calorii, în timp ce una de stafide are 460 de calorii. În plus, mulți producători mai adaugă și zahăr. Cerealele Unele tipuri de cereale procesate sunt pline de ulei pentru a le face crocante și de zahăr pentru a le face dulci. Un bol poate ajunge la 500 de calorii. Cerealele integrale au mult mai puțin ulei și zahăr aproape deloc, deci conținutul de calorii este la jumătate. Laptele din cafea Chiar dacă alegeți un lapte degresat pentru a vă înjumătăți cafeaua, tot conține o tonă de calorii. Dacă beți două cești pe zi ajungeți rapid la 200 de calorii. Salatele Nimic nu este mai bun decât un bol mare de legume proaspete, dar, dacă adăugăm peste ele brânză sau cașcaval ras, nuci sau sos, pot conține la fel de multe calorii ca și un platou mare de paste. Sfatul nutriționiștilor este să alegem ca dresing o vinegretă simplă cu ulei de măsline și zeamă de lămâie.