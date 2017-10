Alimente care trebuie evitate vara

Miercuri, 14 Iulie 2010

Vara, alimentația noastră este mult mai ușoară, iar numărul de calorii pe care le înghițim scade considerabil. Răsfățurile culinare sunt mult mai rare și, de obicei, constau în salate imense sau porții mari de pepene. Cu toate acestea, există câteva alimente care ne pot strica silueta și, de aceea, este bine să le evităm și să le înlocuim cu alternative sănătoase, dar la fel de delicioase. O cafea rece poate fi modul perfect de a vă răcori într-o dimineață de vară. Însă, știați că această băutură poate conține un număr de calorii asemănător cu cel al unei mese de prânz? Potrivit sfatulmedicului.ro, o cafea mare de la fast-food sau de la cafenea conține până la 860 de calorii, adică jumătate din numărul de calorii pe care le puteți consuma pe parcursul unei zile. Soluția: cafea simplă cu gheață. Chiar dacă adăugați puțin zahăr sau frișcă nu va conține un număr mare de calorii! Hot dog-ul, înlocuit cu carne de vită Hot dog-ul și cârnații sunt preparați din carne prelucrată, care are un conținut ridicat în grăsimi saturate, sodiu și nitrați. Aceste substanțe sunt asociate cu creșterea riscului de apariție a bolilor cardiovasculare, diabet și cancer. Soluția: carne de vită de calitatea întâi. Ca și alternativă sănătoasă, nutriționiștii reco-mandă consumul cărnii de vită de calitatea întâi în defavoarea celei de calitate inferioară. Cel dintâi sortiment de carne are un conținut scăzut în grăsimi saturate și de trei ori mai mult acid linoleic conjugat - recunoscut pentru proprietățile sale anticancerigene. Fără shake-uri Nectarul este o băutură răcoritoare și sănătoasă atâta timp cât conține doar fructul natural, gheață și o cantitate mică de iaurt sau lapte degresat. În comerț, nu toate băuturile din fructe sunt nectaruri adevărate. Astfel, aceste băuturi („shake” de fructe, „smoothie” cu fructe) pot conține o mare cantitate de zahăr și chiar de grăsimi. În această situație un singur pahar de „nectar” zilnic este suficient pentru a asimila o cantitate ridicată de calorii și grăsimi! Între hot dog, înghețată sau covrigei, cei din urmă constituie cea mai sănătoasă gustare. Atenție! Nu se recomandă consumul regulat de covrigei la gustare. Se poate opta și pentru arahide sau floricele de porumb (popcorn) deoarece conțin proteine și grăsimi sănătoase pentru inimă. Înghețată cu multe calorii Consumul de înghețată nu este interzis, ci se recomandă să optați pentru sortimentele dietetice sau cu șerbet. În mod normal, o înghețată cu cremă din lapte, vanilie sau ciocolată poate conține mai mult de jumătate din caloriile totale pe care trebuie să le consumați pe parcursul unei zile. Salata de paste nu este recomandată atâta timp cât conține o cantitate ridicată de maioneză. Ca alternativă, puteți prepara o salată de varză cu paste în care să adăugați iaurt sau smântână cu un conținut scăzut de grăsimi. Varza are un conținut ridicat de vitamina K, necesară pentru sănătatea oaselor, și fito-chimicale care luptă împotriva cancerului. De asemenea, puteți încerca o salată orientală preparată din cartofi, la care se adaugă oțet. Cartofii conțin amidon, care crește capacitatea organismului de a arde grăsimile. Datorită oțetului din compoziție nivelul de glicemie este menținut constant, prevenind astfel variațiile bruște ale acesteia. Interzis la băuturi acidulate Răcoritoarele cu diferite arome de fructe pot avea un conținut bogat în zahăr și calorii. Un pahar de suc acidulat poate avea până la 400 de calorii și 108 g de zahăr. Potrivit specialiștilor, băutura răcoritoare nu trebuie să conțină aditivi artificiali sau arome. Recomandarea acestora este: apa minerală cu gheață. Homarul și fructele de mare sunt considerate o delicatesă nutri-țională datorită conținutului ridicat de proteine și acizi grași omega-3. Valoarea nutritivă a acestora se pierde dacă preparatul conține o cantitate ridicată de maioneză, la care se adaugă și două felii mari de pâine albă. Potrivit nutriți-oniștilor, ideal este să optați pentru preparatele simple cu fructe de mare, ca de exemplu, o salată de crevete.