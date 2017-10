Alimente care stimulează sistemul imunitar

Miercuri, 21 Iulie 2010

Sistemul imunitar trebuie menținut în permanență la parametri optimi. Un rol foarte important îl are alimentația. Vă prezentăm mai jos o serie de alimente care, consumate în cantități normale, stimulează sistemul imunitar. Socul. Acesta este un vechi remediu popular din care se extrag substanțe care diminuează acțiunea virusurilor care cauzează gripa. Studiile au demonstrat acțiunea adjuvantă a socului în tratamentul gripei. Fructul de soc este bogat în antioxi-danți și are capacitatea de a lupta împotriva inflamațiilor, potrivit sfatulmedicului.ro. Ciupercile. Conțin seleniu, antioxidanți, vitamina B, riboflavină și niacină. Studiile pe animale au arătat că ciupercile au efecte antivirale, antibacteriene și antitumorale. Pepenele verde. Hidratant și revigorant, pepenele verde copt este bogat în antioxidanți și glutațion. Glutaționul este cunoscut pentru puterea pe care o are în întărirea sistemului imunitar, astfel încât acesta să poată lupta împotriva infecțiilor. Varza crudă. Aceasta este o altă sursă de glutațion, cel care consolidează sistemul imunitar. Varza este ușor de găsit în tot timpul anului și se prepară ușor, dar cea mai bună este sub formă crudă, în salată. Migdalele. Un pumn de migdale poate să ajute sistemul imunitar în lupta cu stresul. Se recomandă ca fiecare persoană să consume un sfert de ceșcuță de migdale pe zi, ceea ce acoperă necesarul zilnic de vitamina E, cea care ajută la stimularea sistemului imunitar. De asemenea, migdalele conțin riboflavină, niacină și alte vitamine din grupul B care diminuează efectele negative ale stresului. Grapefruit. Fructul conține o cantitate destul de mare de vitamina C. Cu toate acestea, cercetătorii nu au putut dovedi în ce mod organismul poate primi suficientă vitamina C, astfel încât să nu mai fie necesare suplimentele medicamentoase în prevenirea gripei și a răcelii. Cu toate acestea, grapefruitul conține flavonoizi - compuși naturali chimici care îmbunătățesc acțiunea sistemului imunitar. Iaurtul. O ceașcă de iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, consumată zilnic, poate reduce șansele de a contacta o răceală. Este important ca, pe eticheta iaurtului, să fie specificat faptul că acesta conține culturi lactice vii. Usturoiul. Usturoiul conține antioxidanți care susțin sistemul imunitar în lupta cu unele boli, cum ar fi helicobacter pylori, bacterie implicată în apariția ulcerelor și a cancerului stomacal. Înainte de a-l consuma sub diverse forme, decojiți usturoiul, pisați-l și lăsați-l să stea 15-20 minute pentru a se activa enzimele imuno-stimulatoare. Spanacul. Cunoscut ca și super-aliment, spanacul are un conținut bogat de nutrienți. Conține acid folic care ajută organismul să producă celule noi, fibre, antioxidanți, vitamina C și altele. Spanacul consumat fiert moderat sau crud oferă cele mai mari beneficii. Ceaiul. Verde sau negru? Ambele conțin polifenoli și flavonoide, care luptă împotriva bolilor. Indiferent de conținutul de cofeină, efectul lor benefic este același. Broccoli. Destul de ușor de găsit și gătit, broccoli este unul dintre alimentele imuno-stimulatoare de bază. Potrivit unui studiu, s-a demonstrat că o substanță din componența legumei întărește sistemul imunitar. În plus, este plin de substanțe nutritive care protejează organismul. Conține vitamina A, C și glutațion. Când este consumat alături de brânză, poate mări aportul de vitamina B și D.