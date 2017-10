Alimente care ne întineresc

Cremele-minune care încetinesc procesul de îmbătrânire ajută celulele să producă din ce în ce mai mult colagen. De fapt, se pare că secretul întineririi este chiar acest colagen. Este una dintre cele mai abundente proteine din corp – între 25 și 30% din cantitatea de proteine din corp o reprezintă colagenul – și se găsește în țesuturile de legătură, precum cartilagiile și tendoanele. Colagenul este principala componentă a dermei. Odată cu trecerea vremii, acesta este produs din ce în ce mai puțin, iar pielea își pierde elasticitatea. Experții în dermatologie și nutriționiștii au identificat alimente care pot ajuta pielea să rețină și să producă mai mult colagen. Tofu și soia pentru mult colagen Menopauza și nivelul scăzut de estrogen sunt asociate cu o scădere drastică a nivelului de colagen. Cercetătorii au arătat că peste un sfert din colagen se pierde în primii cinci ani după instalarea menopauzei. Soia conține fitoestrogeni care au un efect similar asupra organismului ca și estrogenul, așa că introducerea alimentelor din soia în dietă poate încuraja pielea noastră să continue producția de colagen. Somonul menține pielea suplă Somonul și alte tipuri de pește gras, precum macroul, heringul și sardinele, sunt deja decretate superalimente datorită nivelului ridicat de acizi Omega 3. Același acid ajută pielea să nu se usuce și să nu îmbătrânească. Curcanul, importantă sursă de proteine Carnea de curcan este o sursă importantă de proteine, care ajută la producerea colagenului, dar conține și carnozină. Carnozina ajută la încetinirea procesului care întrerupe colage-nul în piele, păstrând-o elastică. Spanacul neutralizează radicalii liberi Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, varza, cresonul sunt bogate în antioxidantul luteină. Antioxidanții sunt esențiali dacă vreți să mențineți nivelul de colagen pentru că se spune că ajută la neutralizarea radicalilor liberi, cum ar fi dăunătoarele raze ultraviolete. Afinele și multă vitamina C Vitamina C este esențială în producerea de colagen, iar fructele de pădure precum afinele, zmeura și căpșunile conțin multă vitamina C, fiind ingrediente principale pentru dieta voastră anti-îmbătrânire. Zahărul – inamicul numărul unu Atunci când vine vorba despre îmbătrânire, dulciurile sunt inamicul numărul unu. Este adevărat că și legumele și fructele de pădure conțin zahăr, dar beneficiile sunt mai mari decât efectele dăunătoare. Conform dr. Fredric Brandt, zahărul produce un efect inflamatoriu al pielii, distrugând colagenul.