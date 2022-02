Alimente care ajută la producerea de colagen

De fapt, împreună cu elastina, colagenul face parte din cele mai importante structuri ale corpului. Din acest motiv, este esențial să se asigure formarea acestuia, mai ales când începe să se diminueze din cauza vârstei. Înainte de toate, însă, colagenul este cel mai abundent element proteic din corpul uman, jucând un rol foarte important, deoarece acționează ca un liant între celulele țesuturilor cartilaginoase, cum ar fi cele care formează mușchii, articulațiile, pielea, tendoanele și oasele. Situația este legată de îmbătrânirea organică, deoarece este un agent de întinerire a celulelor. În plus, oferă rezistență și protecție țesuturilor, evitând deteriorarea prematură. De ce este important să-l obțineți prin dietă? Deși organismul îl fabrică în condiții normale, producția scade odată cu înaintarea în vârstă, apar riduri pe piele, slăbiciune osoasă și probleme inflamatorii, printre altele. Așa că, introduceți în meniul dumneavoastră carnea, pentru că aceasta conține colagen și alte proteine. Cu toate acestea, ar trebui să moderați consumul, deoarece conține colesterol și grăsimi saturate. Pentru o alimentație sănătoasă, alegeți proteine slabe, precum carnea de pui, curcan, iepure etc. Și citricele, prin conținutul de vitamina C, ajută la producerea de colagen în organism. Prin urmare, consumul de portocale, lămâie sau orice altă varietate de citrice poate îmbunătăți formarea acestor proteine.





Știați că alimentele precum gelatina și peștele pot furniza o cantitate generoasă de colagen? În plus, și alte ingrediente pot fi adăugate în dieta de zi cu zi pentru a ajuta la promovarea producției acestei proteine. Medicii sunt de părere că un consum regulat de alimente cu colagen este foarte important, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al frumuseții. Deși oamenii asociază adesea această componentă cu produsele cosmetice, există modalități prin care puteți crește producția de colagen prin dietă. În acest fel, asimilarea corectă a colagenului poate influența starea pielii, a mușchilor și a articulațiilor.