Alimentaţia bazată pe antioxidanţi asigură starea de bine a organismului

Alimentația bazată pe antioxidanți asigură starea de bine a organismului

Antioxidanții produși de organism nu reușesc să reducă complet efectele radicalilor liberi, de aceea avem nevoie de antioxidanții din alimentație, arată un studiu furnizat de o firmă importatoare de cafea. În plus, pe măsura înaintării în vârstă, nivelul antioxidanților pro-duși de organism scade, fiind necesar să consumăm cât mai multe alimente cu efect antioxidant. Fructele și legumele care conțin vitaminele E, C, seleniu și carotenoizi, precum beta-caroten, ar trebui incluse în alimentația zil-nică. Vitamina C poate fi regăsită în citirice, kiwi, fructe de pădure, iar vitamina E în cereale, semințe de floarea soarelui, migdale, ulei vegetal și verdețuri. Carotenul poate fi asigurat prin consumul de cartofi, morcovi, mango, spanac, broccoli. De asemenea, printre alimentele bogate în antioxidanți se află și cafeaua, care păstrează intactă cea mai mare parte a antioxidanților. Antioxidanții din cafeaua solubilă contribuie la protejarea celulelor sănătoase împotriva deteriorării cauzate de oxidanți, fiind benefici pentru starea generală a organismului în orice perioadă a anului. „Trecerea de la un anotimp la altul, mai exact la o temperatură diferită, determină slăbirea organismului. Pentru a preveni starea de oboseală, lipsa de energie care se poate instala odată cu venirea primăverii, este recomandat să avem o alimentație echilibrată. Consumul zilnic a minim cinci porții de fructe și legume proas-pete contribuie la nivelul necesar de antioxidanți. De asemenea, cafeaua solubilă 100% naturală este o sursă de antioxidanți, dacă se păstrează un consum moderat de 2-3 căni de cafea pe zi”, a declarat Elena Casapu, specialist în nutriție.