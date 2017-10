Alertă: Zeci de oameni infectați cu o ciupercă mortală. Secţia de Terapie Intensivă, închisă

Alertă: Zeci de oameni infectați cu o ciupercă mortală. Secția de Terapie Intensivă, închisă

Duminică, 10 Iulie 2016

O unitate de terapie intensivă dintr-un spital londonez a fost închisă după descoperirea unei superciuperci. Între timp, aproape 50 de pacienți britanici au fost infectați de ciuperca rară, care intră rapid în sânge și cauzează infecții grave, iar uneori duce la moartea pacienților, scrie The Telegraph, citat de News.ro.În ultima săptămână, 13 pacienți au contractat infecția, dintre care trei și-au pierdut viața într-un important spital londonez. Alți 34 de pacieți au fost identificați drept purtători ai patogenului.Ciuperca, numită de cercetători Candida Auris, a fost pentru prima dată identificată de doctorii japonezi în 2009, în urechea unui pacient.În ultimii șapte ani, superciuperca s-a răspândit rapit în țările lumii, fiind descoperită de medicii din Africa de Sud, Kuwait, India, Pakistan, Columbia, Venezuela și Coreea de Sud.Potrivit studiilor, sașe din zece persoane infectate cu această superciupercă își pierd viața, deși medicii nu au putut să demostreze fără nicio urmă de îndoială că această ciupercă cauzează direct moartea unor pacienți.Reprezentanții NHS sunt îngrijorați de această superciupercă, întrucât are o capacitate ridicată de transmitere în rândul pacienților. De asemenea, Candida Auris s-a dovedit rezistentă la trei clase de tratamente.În plus, spitalul Royal Brompton a admis vineri că și-a închis unitatea modernă de terapie intensivă pentru mai bine de două săptămâni, în timpul lunii iunie, pentru a elimina infecția mortală.Pacienții britanici, care au fost infectați cu respectiva ciupercă, au decedat în urma cedării multiple de organe.Însă, reprezentanții spitalului londonez au susținut că este imposibil de demostrat dacă infecția este cea care a dus la moartea pacienților, ale căror sisteme imunitare erau deja compromise.Public Health England (PHE) a emis un avertisment cu privire la descoperirea ciupercii la pacienții britanici.Aceasta este prima infecție de pe teritoriul britanic care și-a demostrat rezistența la mai multe tipuri de tratament.