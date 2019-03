Alertă privind medicamentul Smecta! Pericol pentru copii mici și femei însărcinate







Potrivit unui comunicat al ANSM, medicamentul Smecta ar putea fi dăunător în cazul copiilor mai mici de doi ani, din cauza unei cantități de plumb care ar putea ajunge în sânge.



De asemenea, poate dăuna inclusiv femeilor însărcinate și a celor care alăptează.



Autoritățile din Franța susțin că aceste medicamente nu trebuie date copiilor sub doi ani din cauza conținutului de plumb care poate ajunge în sânge.



"Ca măsură de precauție, ANSM cere a nu se mai folosi aceste medicamente la copiii sub doi ani, din cauza riscului prezenței unei cantități infime de plumb, chiar dacă tratamentul este de scurtă durată", se arată în comunicatul francezilor.



Astfel, ANSM cere ca prospectul pentru Smecta și alte medicamente pe bază de argilă, cum ar fi Diosmectita, recomandate în tratamentul diareei acute să fie schimbat.



Medicamentele împotriva diareei se eliberează în farmacii fără prescripție medicală, însă riscul de ingerare a unei cantități considerate periculoase de plumb în cazul copiilor sub doi ani poate exista chiar dacă medicamentul este utilizat o scurtă perioadă de timp.



ANSM a cerut laboratoarelor IPSEN, cele care produc acest medicament, să realizeze un nou studiu, în lumina ultimelor descoperiri. Astfel, producătorul a efectuat un studiu clinic pe parcursul a cinci săptămâni, prin care s-a evidențiat faptul că plumbul nu a trecut în sânge, dar nu au putut demonstra că acest lucru nu se întâmplă și în cazul copiilor, astfel că s-a decis că riscul nu poate fi exclus în cazul copiilor sub doi ani.



Studiul a fost trimis apoi autorităților franceze, iar ca măsură de precauție s-a decis sistarea administrării de Smecta copiilor mai mici de 2 ani. Din această cauză ANSM a decis că nici femeilor însărcinate sau care alaptează nu ar trebui să le fie prescrise medicamente pe bază de argilă, scrie monitorulbt.ro. Agenția Medicamentului din Franța recomandă în aceste situații sărurile de rehidratare și revizuirera imediată a dietei.



Potrivit aceluiași comunicat, până acum nu fost semnalate cazuri de intoxicație cu plumb din cauza utilizării Smecta la bebeluși și copii mici sau a medicamentului generic Diosmectita.



Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nu a emis niciun comunicat până în prezent legat de acest subiect.