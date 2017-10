Alergie la… primăvară

Sâmbătă, 06 Martie 2010

Vremea frumoasă de primăvară ne bucură pe toți, dar pentru unii dintre noi aduce stări neplăcute de sănătate. Strănutăm într-una, ne curge nasul, avem ochii roșii, înlăcrimați și gâtul umflat. Deși ar putea părea semne ale unei afecțiuni grave, nu e cazul să vă alarmați, sunt doar banalele alergii de primăvară. Alergia este o reacție inflamatoare anormală sau o sensibilitate acută a organismului față de anumite substanțe alergene. Expunerea la astfel de substanțe, în mod normal inofensive, declan-șează aceste simptome la persoanele alergice. Ele pot pătrunde în organism odată cu hrana, aerul inspirat, înțepătura insectelor sau simplul contact cu pielea. Alergiile sunt strâns legate de sensibilitatea organismului față de astfel de substanțe, motiv pentru care nu toate persoanele au simptome pentru același alergen, ci doar acele persoane care au anumite caracteristici ale sistemului imunitar. Sistemul nostru imunitar are sarcina de a apăra organismul contra substanțelor străine precum bacteriile, virușii sau toxinele. Dar la persoanele alergice, acest sistem de protecție este prea eficient și percepe substanțele comune precum polenul florilor sau mucegaiul drept periculoase. La contactul cu un alergen, organismul unei persoane alergice produce o mare cantitate de anticorpi (proteine pentru apărarea împotriva bolii) care se fixează pe anumite celule din țesut și din sânge și eliberează puternici agenți chimici, care, circulând prin organism, declanșează simptomele alergiei. Congestia favorizează infecțiile respiratorii Simptomele sunt variate: ochi iritați și înlăcrimați, strănuturi, congestia și curgerile nazale și gât inflamat. Fiecare caz este deosebit, iar simptomele alergiei depind de locul organismului în care se fixează anticorpii și unde se eliberează agenții chimici. Congestia mucoaselor respiratorii superioare favorizează infecțiile locale, ceea ce poate produce sinuzite purulente, rinite sau bronșite. Pentru pacienții predispuși, această alergie sezonieră se termină, deseori, cu crize acute de astm. În general, afecțiunea debutează în copilărie sau la începutul vârstei adulte și poate dispărea odată cu îmbătrânirea. Cu timpul, poate antrena și alte afecțiuni precum oboseala cronică sau insomnia. Studiile au arătat că există o predispoziție genetică ereditară. Astfel că o persoană care are unul dintre părinți sau ambii atinși de o boală alergică prezintă riscuri mai mari de a dezvolta ea însăși o asemenea maladie. Teste inofensive, dar deosebit de utile Primul tratament constă în evitarea contactului cu substanțele alergene. Există și medicamente antihistaminice eficace. Este vorba despre medicamente care blochează receptorii histaminei, o substanță produsă de corp în caz de alergie. Tratamentul trebuie să debuteze cu 15 zile înainte de venirea primăverii și să fie urmat două-trei luni. Adăugând picături nazale și spray pentru gât, totul ar trebui să fie în regulă. Dacă suntem un pacient cu alergie sezonieră, medicul poate, eventual, să ne administreze o injecție cu cortizon. Acest tratament, eficient timp de un an, are o acțiune importantă asupra acestui gen de patologie, dar cu toate inconvenientele cortizonului, care sunt numeroase: scăderea imunității, retenția de apă, decalcifiere, creșterea în greutate. Acestea apar o dată cu administrarea produsului prelungită și repetată. De aceea, cortizonul se utilizează numai pe parcursul alergiei. Testele pentru alergie sunt complet inofensive și conferă răspunsuri rapide. Scopul imediat al testelor este de a simula în mod vizibil, pe piele, conflictul generat de sensibilizarea alergică în interiorul organismului. Testele sunt efectuate după ancheta clinică întreprinsă de alergolog pentru a stabili oportunitatea lor.