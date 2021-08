Alergia la ambrozie afectează persoanele de toate vârstele

La acest moment, ne aflăm, încă, în plină vară, şi deci în plin sezon al ambroziei, o plantă care înfloreşte în perioada iulie-septembrie şi care declanşează la unii oameni o alergie extrem de puternică. Mai mult decât atât, trebuie să ţineţi cont şi de faptul că în perioadele secetoase şi caniculare, planta emană o cantitate dublă de polen şi poate afecta atât adulţii, cât şi copiii.Ce este sigur este că tratamentele disponibile în acest moment ţin sub control simptomele, dacă schemele sunt respectate. În unele cazuri, se poate administra, însă, un tratament de lungă durată. Medicii spun căs-au observat mai puţine alergii anul trecut, când oamenii au început să poarte mască. În acelaşi timp, însă, aceştia atrag atenţia că trebuie ţinut cont şi de condiţiile climatice.Dr. Diana Delean spune că anul acesta au fost înregistrate deja forme severe de alergie la polen, iar o parte dintre pacienţii cu alergie la ambrozie dezvoltă chiar astm bronşic. Aşa că, aduceţi-vă aminte, atunci când vă plimbaţi că polenul de ambrozie este un alergen foarte puternic. De exemplu sunt situaţii în care pacienţilor le poate apărea o uşoară mâncărime sub limbă, dar sunt şi alţii care se umflă sub limbă sau cărora li se umflă buzele, în cadrul proceselor de desensibilizare la care pot recurge pentru a scăpa de această problemă.