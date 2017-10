Alcoolul „se urcă la cap” în doar şase minute

Alcoolul „se urcă la cap” în doar șase minute

Ştire online publicată Miercuri, 29 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unei cercetări realizate recent de oamenii de știință de la Universitatea Heidelberg din Germania, alcoolul „se urcă la cap” în doar șase minute. Testele au arătat că, după consumul unei cantități de alcool echivalente cu trei pahare de bere sau două de vin (ori o alcoolemie de 0,05 la mie - nivel ce afectează capacitatea de a conduce un autovehicul), s-au produs niște modificări în activitatea neuronilor. Scannerele le-au permis cercetătorilor să observe micile schimbări ce survin în țesutul celulelor nervoase. Spre exemplu, nivelul substanțelor chimice care protejează în mod normal celulele se reduce pe măsură ce crește concentrația de alcool. În plus, oamenii de știință au descoperit că efectele unui consum moderat de alcool asupra neuronilor se șterg după un timp, însă, pe termen lung, celulele neuronale au nevoie de mult mai mult timp să se refacă. Băută pe caniculă, berea deshidratează Medicii atenționează că o bere rece consumată vara, în zilele caniculare, oferă o falsă impresie de hidratare. „Persoanele care aleg să bea bere rece, crezând că bău-tura le va răcori, nu vor face altce-va decât să se deshidrateze. Din cauza conținutului de alcool, berea nu poate să ne hidrateze”, atenționează dr. Eduard Adamescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice la Institutul Nicolae Paulescu din București. Specialiștii spun că aceleași consecințe le are consumul oricărui tip de alcool, fie băuturi tari - care au mai mult de 30% alcool (votcă, whiskey, gin, lichior), fie cele slabe - cu alcool sub 10% (vin, bere, șampanie). „Alcoolul produce deshidratare (pierderea lichidelor din organism), deoarece blochează eliberarea de vasopresină (hormon care inhibă eliminarea apei prin rinichi - n.r.), iar urina va fi diluată și eliminată în cantitate mare”, explică dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist. Berea să aibă spumă puțină Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România recomandă să fim atenți atunci când achiziționăm produse alcoolice, în special bere. Ei spun că berea nu trebuie să aibă prea multă spumă (semn că temperatura ei este prea ridicată), prea puțin dioxid de carbon (temperatura ar fi prea joasă) sau să fie tulbure (acest lucru ar putea însemna că berea a fost înghețată ori că paharul sau conductele dozatorului sunt murdare). Și gustul neplăcut al berii poate „ascunde” ceva - fie băutura a stat la o temperatură prea ridicată și a suferit o a doua fermentație, fie paharul ori dozatorul este murdar. Tot în categoria băuturilor care deshidratează se înscriu și sucurile care conțin zahăr.