Alcoolismul se vindecă, dar numai cu acordul celui vizat

Din păcate, alcoolismul este o tulburare gravă care afectează mulţi oameni, şi, pe lângă problemele grave de sănătate, implică probleme şi în alte domenii ale vieţii, cum ar fi locul de muncă, viaţa personală, familia, etc. Prin urmare, odată ce un alcoolic şi-a recunoscut problema şi a decis să înceapă terapia, are nevoie de ajutorul oamenilor din jurul lui, de tot sprijinul, empatia, înţelegerea şi răbdarea lor. Medicii consideră alcoolismul o boală, deoarece provoacă o dependenţă fizică puternică: persoana nu poate înceta să bea, deoarece sindromul de sevraj o împiedică. Aşa că, alcoolicul trebuie să bea din ce în ce mai mult pentru a putea simţi acelaşi efect, deoarece corpul său se adaptează la aportul de alcool. Partea proastă este că alcoolismul provoacă şi dependenţă psihologică, iar eliminarea acestei dependenţe devine dificil de realizat fără ajutorul unor profesionişti calificaţi. Din acest motiv, este extrem de important să recunoască problema, să caute ajutor şi să înceapă terapia. Specialiştii susţin că numai persoana dependentă poate lua decizia de a începe terapia şi recuperarea. Din acest motiv, oamenii din jurul său îl pot avertiza, dar nu îl pot forţa să facă nimic. Prin urmare, întotdeauna într-un mod empatic, îl puteţi ajuta să-şi dea seama că alcoolul este o problemă. Această abordare trebuie să fie întotdeauna prietenoasă şi niciodată ca un atac sau cu scopul de a da vina pe dependent. În plus, discuţia despre dependenţă ar trebui să aibă loc întotdeauna într-un moment de sobrietate. Cu toate acestea, ar trebui să ştiţi că mulţi alcoolici îşi neagă puternic dependenţa şi dorind să-i ajutaţi să-şi dea seama, îi puteţi determina să se întoarcă împotriva voastră, crezând că îi acuzaţi sau îi atacaţi. Prin urmare, nu puteţi forţa pe nimeni să se vindece dacă nu vrea.