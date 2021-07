Albastrul de metil combate cistitele și nefritele produse de bacterii

Utilizat intern, albastrul de metilen poate combate cistitele și nefritele produse de bacterii, datorită efectelor sale antiseptice. Pentru a da rezultate, este necesar un tratament pe o perioadă mai lungă de timp, cu cure între zece și 21 de zile și repetarea acestora după o pauză de 3-7 zile. Sub formă de remediu pentru sănătate, împreună cu plantele medicinale și uleiurile esențiale, albastrul de metil are un efect calmant asupra gâtului și faringelui, și, în plus, menține confortul respirator.

Mulți au auzit de albastrul de metil dar puțini știu cu adevărat cu ce ajută acesta organismul. În primul rând, susțin medicii, este folosit extern, dar dă rezultate bune și atunci când este administrat pe cale orală, contra unor boli produse de bacterii. Prima utilizare terapeutică pentru albastrul de metil a fost ca tratament împotriva malariei. Cercetări recente au arătat că albastrul de metilen poate fi, însă, neuroprotector împotriva mai multor boli legate de citotoxicitate, cum ar fi accidentul vascular cerebral și boala Parkinson. De fapt, afirmă specialiștii, albastrul de metil este un purtător de electroni, care îi permite să funcționeze împotriva malariei și methemoglobinemiei și este foarte benefic în situațiile citotoxice din creier, deoarece încurajează consumul celular de oxigen și scade glicoliza anaerobă. În același timp, contribuie la tratarea infecțiilor urinare.