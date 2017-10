ALARMĂ de Ebola în România! Ce spun medicii

Un român în vârstă de 33 de ani, întors recent de la muncă din Guineea Ecuatorială, o țară cu endemie de Ebola, a pus pe jar autoritățile sanitare din Galați.Omul s-a întors în țară, pe 18 octombrie, însă s-a internat imediat la Spitalul Victor Babeș din Capitală, unde medicii au stabilit că are malarie. A fost a opta oară când bărbatul a fost diagnosticat cu această boală, ultima recidivă fiind chiar în luna august a acestui an. A stat internat numai trei zile, după care a plecat acasă, la Galați, pe propria semnătură, pentru un eveniment familial, dar nu a trecut mult timp până când a început să se simtă foarte rău, iar atunci a chemat salvarea, scrie libertatea.ro.Bărbatul nu crede că are din nou malarie, boală care l-a mai chinuit de atâtea ori. “Deși pacientul a luat tratamentul pentru malarie opt zile cu Malarone, el susține că simptomele de acum nu sunt la fel cu simptomele de la celelalte episoade. El zice că simte că ar fi o simplă gripă, dar și Ebola se manifestă tot ca o gripă”, a spus Valentina Toniță, asistent medical de pe ambulanță, citată de libertatea.ro.