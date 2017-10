Alăptarea, primul pas pentru dezvoltarea sănătoasă a bebeluşului

Alăptarea, primul pas pentru dezvoltarea sănătoasă a bebelușului

Experiența maternității rămâne unul dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei, iar schimbările ce survin o dată cu ea sunt percepute extrem de intens, atât de proaspăta mămică, cât și de bebelușul ei. Primul pas, dar și cel care creează premizele unei dezvoltări sănătoase a acestuia este alăptarea, asigurând imunitate organismului celui mic.Fie că vorbim de prima naștere, fie că mămica a adus pe lume mai mulți copii, alăptarea rămâne recomandarea principală a medicilor, în ceea ce privește dezvoltarea bebelușilor. Alăptarea la sân a bebelușului este pe lângă cea mai sănătoasă modalitate de alimentație pentru copil, și cea mai bună cale de consolidare a legăturilor afective între mamă și copil.„Alimentația naturală reprezintă alimentația ideală, laptele uman fiind alimentul cu multiple calități majore: asigurarea unei compoziții adaptate posibilităților de digestie ale copilului și necesităților sale nutriționale, asigură protecția antiinfecțioasă și antialergică, consolidează legăturile afective între mamă și copil și are implicații economice importante. Laptele matern, prin conținutul bogat în substanțe nutritive protejează împotriva otitei, meningitei, a infecțiilor respiratorii, a apariției diabetului, diareei. Totodată, laptele mamei aduce bebelușului aportul zilnic necesar de vitamina A și îl ajută să aibă un grad ridicat de inteligență. În general, la o bună secreție lactată, copilul va suge un singur sân la o masă pe care îl evacuează complet. Dacă aportul nu a fost suficient, se poate continua cu celălalt sân urmând ca la prânzul următor să se înceapă cu acesta pentru golirea sa completă și stimularea astfel a secreției lactate”, a explicat dr. Cristina Mihai, medic primar pediatru.Avantajele de natură emoționalăPe lângă faptul că alăptarea naturală este sănătoasă pentru copil și mamă, aceasta are și avantaje de natură emoțională, spun psihologii.„Stabilirea unei legături emoționale cu bebelușul prin contactul direct, adică alăptare, conduce la dezvoltarea unor sentimente ce determină scăderea abandonului, a maltratării copilului, a neglijării. De altfel, alăptarea determină relaxarea psihică și fizică a mamei și o determină să fie mai afectuoasă față de bebeluș”, a precizat psihoterapeutul Cristina Gemănaru.Obstacole și incidente în alăptareÎn ciuda faptului că alăptarea este considerată cea mai sănătoasă metodă de alimentație a bebelușilor, există și situații în care medicii o consideră contraindicată.„În cazul în care mama prezintă infecții sau abcese cu localizare mamară, când suferă de nefrite, tuberculoză activă netratată, când are insuficiență cardiacă sau urmează un tratament ce se transferă prin lapte și copilului, ar trebui să se adre-seze unui medic înainte de începerea alăptării.Îngrijirea sânilor prin expunerea mameloanelor la aer, evitarea săpunului și alcoolului, spălarea cu apă, uscarea cu un prosop moale, trebuie instituită înainte de a apărea fisurile și ragadele care produc dureri severe. Dacă au apărut, se întrerupe temporar suptul, se evacuează manual laptele și se oferă sugarului din biberon până la vindecarea leziunilor, iar mameloanele se acoperă cu un unguent cu lanolină anhidră și apoi cu compresă sterilă.Mastita puerperală este o infecție produsă cel mai frecvent de stafilococul auriu. Se manifestă prin febră, frisoane, dureri și eritem inflamator. Se recomandă tratament antiinfecțios și evacuarea completă a laptelui pentru a preveni formarea abceselor”, a completat medicul.