Alăptarea la sân prelungeşte perioada de infertilitate a mămicilor

Alăptarea la sân prelungește perioada de infertilitate a mămicilor

Mămicile nu trebuie să se sperie de nașterea naturală, mai ales că, în prezent, sunt diverse metode la care pot apela pentru diminuarea durerii. De altfel, la cezariană ar trebui să se recurgă doar atunci când starea de sănătate a mămicii sau a fătului o impune. Acestea sunt câteva dintre sfaturile pe care le-au primit părinții aflați în piațeta din zona Cazino, din stațiunea Mamaia, de la dr. Ana Culcer, vineri după-amiază, în cadrul evenimentului organizat de Asociația Secretul Evoluției. Asociația Secretul Evoluției a fost înființată, anul trecut, în scopul promovării necesității îngrijirii corecte a sănătății celor mici. De altfel, sub îndemnul „Învață să ai un copil sănătos”, membrii asociației au pornit prin țară, organizând întâlniri cu părinții din diverse orașe. În intervalul 10 - 16 august, s-au aflat pe litoralul Mării Negre, mai precis în stațiunea Mamaia, unde au montat și un stand de unde părinții interesați puteau cere informații despre modul de protejare a sănătății copiilor lor în timpul vacanțelor. Vineri după-amiază, părinții din țară, aflați pe litoral, cât și cei din Constanța, s-au întâlnit cu dr. Ana Culcer, medic primar pediatru - neo-natolog, șeful Secției de Nou-Născuți de la Spitalul Universitar București și membru de onoare al Aso-ciației Secretul Evoluției. Temele discutate au variat de la protejarea micuților pe plajă, alăptarea, diversificarea alimen-tației și modalitățile de naștere. Nașterea pe cale naturală, recomandată Dr. Ana Culcer a atras atenția părinților că este indicat să recurgă la nașterea prin cezariană doar dacă problemele medicale o impun. În rest, recomandat este ca micuții să vină pe lume prin metodele naturale de naștere. Specialistul a subliniat că modalitățile pe care le au mămicile la dispoziție - nașterea prin hipnoză și în apă, ambele putând fi realizate în municipiul Constanța - elimină durerea, care le sperie, dar și riscurile asociate substanțelor chimice folosite în anestezia clasică. Părinții s-au mai arătat interesați și de rolul alăptării și au cerut informații medicului bucureștean privind vârsta până la care ar trebui alăptați sugarii. „Pentru o perioadă cât mai lungă”, a fost răspunsul dr. Ana Culcer. Medicul a adăugat că laptele matern conține factori antibacterieni și antivirali care protejează copilul împotriva îmbolnăvirilor. „Acești factori nu sunt prezenți în laptele animal sau în formulele de lapte praf. Mai mult, laptele matern ajută la dezvoltarea sistemului imunitar al copilului”, a mai precizat specialistul, făcând referire, totodată, și la beneficiile pe care le aduce mămicilor: întărește legătura afectivă dintre ea și prunc, scade depresia postnatală, are rol de măsură contraceptivă. Alăptarea la sân a copilului reduce fertilitatea. Mamele care alăp-tează au, de obicei, o perioadă mai îndelun-gată de infertilitate după naștere, au arătat specia-liștii. În cadrul evenimentului de vineri după-amiază, micuții au avut ocazia să se joace și să primeas-că daruri, în vreme ce părinții au discutat cu medicii prezenți. Astfel de întruniri vor mai fi organizate, în acest an, în Ploiești și Bucu-rești. Cei interesați de mai multe informații, le pot găsi pe site-ul asociației www.ingrijireacopilului.ro.