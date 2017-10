Ajutor în maternitate pentru noile mămici. Iată ce vor primi

Acordarea trusoului pentru nou-născuți va fi un real sprijin pentru familiile vulnerabile, asigurându-le un minim necesar creșterii și îngrijirii copilului în primul trimestru de viață, igiena, dar și securitatea acestuia. De asemenea, măsura ar putea contribui și la scăderea numărului de copii abandonați în maternitate, precum și a numărului de decese în primul an de viață al copilului, asigurându-se monitorizarea stării de sănătate de către medicul de familie și de către asistenții medicali comunitari.Trusoul pentru nou-născuți se acordă pentru fiecare naștere, în maternitate, pentru mamele cu risc social sau din grupuri vulnerabile, identificate de asistentul social sau persoana cu atribuții de asistență socială din maternitate. În total, 120.000 de mame în situații de risc și excluziune socială ar putea pleca din maternitate, în următorii patru ani, cu un kit care să le permită să aibă o mai bună grijă de bebelușii lor. Cutia trusoului va putea fi folosită ca pat, iar kit-ul va mai conține scutece, haine, ghid de informare pentru mame, inclusiv pentru alăptat. Valoarea estimată a trusoului este de 450 lei, iar lista finală a conținutului va fi decisă de un grup de experți de la Institutul Mama și Copilul.În anul 2015, 1.493 de copii sub vârsta de 1 an au decedat. Deși în scădere față de anii anteriori, rata mortalității în România este cea mai mare din Europa.În 2015, numărul de născuți vii înregistrat a fost de 187.372, iar numărul de copii părăsiți în maternități, pentru care au fost dispuse măsuri de protecție specială, a fost de 332 din 9.722 de copii intrați în sistemul de protecție specială.În anul 2015, media anuală a beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei, familie monoparentală cu un venit de până la 200 lei, cu 1 copil a fost de 25.392, iar a familiilor biparentale cu un venit de până la 200 de lei pe membru de familie, cu 1 copil, a fost de 50.095, dintr-un total de 277.916 de beneficiari ai acestui drept social.Introducerea noii măsuri este argumentată și prin experiența Finlandei, țară care implementează un astfel de program încă din anul 1938, program care, împreună cu controalele periodice pre și post-natale, a condus la o rată a mortalității infantile în Finlanda de doar 1,8 la mie în 2013 și a rămas constantă.