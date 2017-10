Ajutaţi-i pe bolnavii de TBC să primească tichete de masă!

Apel la solidaritate

Ajutați-i pe bolnavii de TBC să primească tichete de masă!

Medicii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie (cunoscut mai degrabă ca Spitalul TBC Palazu Mare) vor să vină în sprijinul bolnavilor de tuberculoză din județul Constanța și să le acorde tichete de masă. Pentru a-și duce la îndeplinire intențiile, au însă nevoie de fonduri, motiv pentru care apelează la câteva minute din timpul constănțenilor.Tuberculoza pulmonară este considerată o problemă de sănătate publică, dată fiind incidența ridicată, atât în România, cât și în întreaga lume. Deși este o afecțiune curabilă, dacă este tratată corect, mulți pacienți ajung să se lupte ani de zile cu această afecțiune, ba chiar dezvoltă forma mult mai gravă, multidrug-resistant (rezistentă la medicamente). Motivul? Din cauza lipsurilor financiare, bolnavii ajung să întrerupă tratamentul, contrar indicațiilor medicilor, după care se simt iar rău, îl reîncep, iar îl întrerup și, în consecință, boala nu mai reacționează la antibioticele obișnuite, fiind necesare medicamente din ce în ce mai puternice și mai scumpe.„Iar forma de TBC multirezistentă pune în pericol nu numai viața pacienților, dar reprezintă și o amenințare, prin infectarea și îmbolnăvirea populației, de la început, cu bacili rezistenți”, ne-au precizat medicii din cadrul Spitalului TBC Palazu Mare.De ce au nevoie de ajutor acești bolnaviPentru a veni în sprijinul pacienților cu TBC multirezistentă, cadrele medicale vor să le acorde tichete de masă, câte trei pe săptămână, timp de șase luni, când durează tratamentul. Dar, bineînțeles, condiționarea este ca bolnavii să vină la dispensar pentru a-și lua medicamentele.„Considerăm acordarea de tichete de masă ca un ajutor financiar, în funcție de prezentarea pentru administrarea sub directa observare a medicației, în cadrul dispensarelor TBC din județul Constanța, ca o motivație suplimentară de urmare corectă a tratamentului”, au arătat dr. Erdin Borgazi, managerul spitalului, și dr. Elena Danteș, directorul medical al unității spitalicești.Astfel, bolnavii din pătura săracă a societății - căci din rândul acestora sunt cei mai mulți care renunță la tratamente - vor avea un sprijin financiar, dar și un motiv în plus să respecte până la final indicațiile medicilor. Sunt vizați 30 de pacienți cu tuberculoză multirezistentă, din Mangalia, Hârșova, Cernavodă, Constanța și Medgidia.„Tratamentul antituberculos cu scheme individualizate durează în medie doi ani, se efectuează atât în spital, cât și ambulatoriu, și de multe ori este grevat de reacții adverse. Din acest motiv, menținerea motivației acestor pacienți de a continua, de a nu abandona terapia este foarte importantă pentru noi, ca medici, și orice alt ajutor, pe lângă cel specializat, este bine venit”, a adăugat medicii.Cum puteți să ajutațiPentru realizarea acestui proiect, intitulat sugestiv „Ajutând bolnavii cu tuberculoză multirezistentă protejăm comunitatea!”, spitalul a strâns o parte din bani, dar mai are nevoie de 22.000 de lei, fonduri pe care le poate obține de la programul de granturi Raiffeisen, dacă proiectul obține cele mai multe voturi.În concluzie, medicii vă solicită sprijinul, care constă în acordarea a câteva minute pentru a vota proiectul! Termenul limită până la care puteți să votați este 30 septembrie 2013, iar dacă este declarat învingător, proiectul va fi pus în aplicare începând din 15 octombrie.Pentru a vota, accesați pagina web raiffeisencomunitati.ro, alegeți din bara de sus „programul de granturi”, vă logați și votați proiectul pe care-l găsiți în dreptul județului Constanța.