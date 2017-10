Ai pete maronii pe piele, rişti să mori de diabet

1

pete maronii

Am constatat aparitia unor pete maronii la ambele glezne in exteriorul piciorului,nedureroase,fara mancarimi,aspect ca de arsura putin aspra la palpare.Am glicemia 100,dar ma feresc de multe alimente care ar putea s o modifice in plus.Am fost la medic dermatolog care mi a recomandat o crema ,aceasta neavand rezultate. As dori mai multe informatii despre astfel de pete ,pentru ca recent a aparut una si in podul palmei stangi.Multumesc