Ai cazuri de glaucom în familie? TREBUIE SĂ ŞTII ASTA

Ai cazuri de glaucom în familie? TREBUIE SĂ ȘTII ASTA

Ai cazuri de glaucom in familie? Ar fi bine sa stii ca aceasta afectiune se mosteneste, iar GLAUCOMUL NEDIPISTAT SI NETRATAT duce la ORBIRE.In cadrul Saptamanii Mondiale a Glaucomului, 8 – 14 Martie, MRINI EYE HOSPITAL demareaza Campania de sensibilizare a populatiei in vederea depistarii precoce a acestei afectiuni care "fura" vederea! Demersul clinicii este parte a campaniei mondiale "B.I.G. BREAKFAST GLAUCOMA" la care adera anual clinicii si spitale de oftalmologie din intreaga lume cu scopul de a trage un semnal de alarma asupra pericolului pe care il prezinta aceasta afectiune."Ne propunem ca timp de 1 saptamana sa va invitam la lectura despre glaucom in timpul micului dejun. In fiecare dimineata veti intalni pe website-ul nostru si pe pagina noastra de Facebook informatii si sfaturi despre aceasta afectiune cu scopul de a va mobiliza in vederea depistarii timpurii a Glaucomului!" a declarat dr. Mrini Hicham, medic specialist oftalmolog in cadrul clinicii.De-a lungul campaniei puteti adresa intrebari despre glaucom pe e-mail sau pe pagina de Facebook a clincii. Informeaza-te si controleaza-ti sanatatea ochilor pentru a evita orbirea!