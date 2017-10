Aflaţi ce obiceiuri zilnice ne îngraşă

Aflați ce obiceiuri zilnice ne îngrașă

Obișnuiți să mâncați o porție de cartofi prăjiți aproape în fiecare zi, mai ciuguliți și câte o pungă de chips-uri, vă mai potoliți setea cu sucuri dulci, dar în rest vă străduiți să mâncați sănătos, multe legume și fructe, cu toate acestea puneți încet-încet kilograme pe voi.Explicația o dau cercetătorii care susțin că micile schimbări în regimul alimentar pot avea un impact uriaș pe termen lung în ceea ce privește supraponde-rabilitatea și chiar obezitatea.Potrivit unui nou studiu publicat de New England Journal of Medicine, cea mai importantă creștere în greutate poate fi legată de o creștere a consu-mului cotidian de chips-uri și cartofi prăjiți, de băuturi cu zahăr, carne și mezeluri.„Un adult normal se îngrașă în medie pe an cu 450 de grame, însă, având în vedere faptul că această creștere în greutate se produce gradual, de-a lungul întregului an, este dificil pentru medici și nutriționiști să stabilească cu exactitate cauzele sale”, explică dr. Dariush Mozaffarian, profesor de epidemiologie la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Harvard (Massachusetts), coordonatorul cercetării.Alături de colegii săi, el a încercat să determine impactul micilor variații cotidiene de alimentație, combinate cu multipli factori ce țin de stilul de viață, asupra procesului de îngrășare, așa cum ar fi exercițiile fizice sau somnul. În cadrul studiului, au fost observate trei grupuri distincte însumând 120.000 de voluntari, bărbați și femei, pe perioade de câte patru ani și apoi pe încă 20 de ani. Toate cele trei grupuri erau formate din persoane care, la începutul studiului, aveau greutate normală și nu sufereau de nicio maladie cronică. Majoritatea participanților s-au îngrășat în medie, în patru ani, cu 1,52 kilograme și respectiv cu 7,62 kilograme după 20 de ani.De cealaltă parte, un consum cotidian bazat pe fructe, legume, cereale și iaurturi a dus la scă-derea în greutate. De asemenea, persoanele care dorm între șase și opt ore pe noapte se îngrașă mai puțin decât cele care dorm peste opt ore.