Află care sunt alimentele care previn apariţia cancerului!

Află care sunt alimentele care previn apariția cancerului!

4 februarie este ziua mondială de luptă împotriva celei mai crunte maladii: cancerul. Deși există foarte mulți factori declanșatori fizici, chimici și emoționali, există și metode de diagnosticare precoce care salvează vieți, așa cum există și un stil de viață care impune o alimentație sănătoasă. Iată care sunt recoman-dările pe care le face în acest sens, dr. Loti Popescu, Master European Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate în cadrul DSPJ Constanța:Broccoli - are capacitatea de a ameliora sau a stopa evoluția cancerului cu până la 45% și aceste beneficii se datorează conținutului său deosebit de bogat în vitamine și minerale: vitamina C, vitamina K, fibre vegetale, magneziu, potasiu, vitamina B6 și B2, proteine, acizi Omega3, vitamina B5, calciu, vitamina B1 și B3, zinc, vitamina E.Mărarul și pătrunjelul asigură un conținut extrem de ridicat de vitamina C, cel mai puternic antioxidant natural. Aceste plante pot asigura o cantitate mai mult decât suficientă: 100 de grame de mărar conțin 100 mg de vitamina C, iar aceeași canti-tate de pătrunjel are o concentrație dublă de vitamina C.Citricele sunt foarte bogate în vitamina C, cel mai puternic antioxidant natural.Cartofii sunt buni mai ales fierți și copți. Sunt importanți modulatori ai secreției de gastrină, o enzimă produsă de stomac și implicată în creșterea acidității gastrice.Usturoiul conține într-o concentrație foarte mare o substanță care are capacitatea de a încetini dezvoltarea cancerului pulmonar cu până la 50%.Acizii grași omega 3 regăsiți în pește sunt cunoscuți pentru multiplele lor beneficii printre care și scăderea „colesterolului rău”, stimularea imunității, prevenirea trombozelor, dar și capacitatea de a preveni instalarea anumitor tumori precum cele mamare, cancerelor de colon, de prostată sau limfatice.Sfecla roșie ajută foarte mult în tratarea leucemiei, iar frunzele acesteia au un puternic efect anticancerigen.Morcovii sunt foarte bogați în minerale și vitamine.Cerealele integrale conțin multe fibre cu rol în reglarea tranzitului intestinal, precum și o serie de glucide care au o caracteristică aparte, și anume aceea că absorbția lor se face lent, asigurând energia pentru mai mult timp.Vitamina D poate preveni apariția cancerului de colon, plămâni și a celui mamar. Această vitamină se asimilează în organism cu ajutorul soarelui, precum și prin dieta care conține pește ca somonul, somnul, sardinele, macroul.Fasolea și lintea sunt bogate în fitochimicale. S-a demonstrat că acestea încetinesc sau chiar previn degradarea ADN-ului, una dintre cauzele apariției cancerului. Fibrele din cele două alimente apără împotriva cancerului de colon.Conopida și varza sunt bogate în selenium și sulforan care au proprietăți anticancer. E de preferat să nu fie mâncate crude.Sfecla și spanacul sunt o sursă importantă de acid folic, beta-caroten, luteină și zeaxantină, antioxidanți puternici împotriva dezvoltării cancerului.