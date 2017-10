Afinele - „insulina verde“ pentru diabetici

16 Ianuarie 2009

Supranumite „insulina verde”, afinele nu trebuie să lip-sească din meniul zilnic al persoanelor cu diabet, deoarece au o concentrație scăzută de zahăr și, datorită proprietăților sale, ajută la scăderea nivelul de zahăr din sânge. Totodată, frunzele și fructele de afin cresc acuitatea vizuală, au efect antiseptic, antidiareic, astringente și sunt un bun antibiotic. Ceaiul trebuie preparat atât din frunze de afin cât și din fructe uscate. În cazul persoanelor cu diabet sau persoanelor obeze sunt indicate două căni de ceai în fiecare zi. Totodată, în cazul acestor persoane dar și celor care suferă de diaree este obligatoriu ca preparatul să fie consumat neîndulcit. Infuzia se obține din două lingurițe de frunze uscate la o jumătate de litru de apă clocotită. Pot fi consumate mai multe căni de infuzie în fiecare zi, însă să nu se depășească un litru pe zi. Decoctul se obține prin fierberea unei cantități egale de fructe și frunze de afin. Decoctul are proprietăți astringente și antibiotice, astfel, poate fi folosit pentru ameliorarea enteritelor și diareei. Extern, se recomandă sub formă de gargară în faringite, afte, stomatite și comprese pentru hemoroizi și eczeme.