Afinele - insulina verde pentru diabetici

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Afinele nu trebuie să lipsească din meniul zilnic al diabeticilor. Pe lângă faptul că sunt de mare ajutor diabeticilor, deoarece au cea mai scăzută concentrație de zahăr, acestea măresc și acuitatea vizuală mai ales pe timpul nopții. Mai mult decât atât, afinele ajută la reglarea circulației sanguine, au efect antiseptic, antidiareic și diuretic. Afinele ajută la tratarea gutei, diareei, reumatismului, infecțiilor urinare, uremiei, enteritei, ente-rocolitei. Totodată, afinele sunt indicate și pentru tratarea diabetului. Pentru acesta se recomandă infuzia dintr-o linguriță de frunze mărunțite și fierte cu o cană de apă. Se beau două - trei căni pe zi, timp de 40 de zile. Decoctul de afine sau chiar fructele bine mestecate și ținute în gură vindecă aftele din cavitatea bucală. Fructele combat diareea, iar decoctul, sub formă de comprese, ajută la combaterea hemoroizilor. Afinul conține și nivele ridicate de vitamina A și C care îmbunătățesc acuitatea vizuală, circulația sângelui la nivelul ochilor și la nivelul sistemului nervos și pot preveni sau ajuta la tratarea unor boli de ochi precum retinita pigmentoasă, glaucomul, miopia etc.