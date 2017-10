Afecţiunile cardiologice, depistate prin testul de efort

Maxima zilei: „Ce rău să-i dorești zgârcitului, dacă nu să trăiască mult timp?”. (Syrus)

Afecțiunile cardiologice, depistate prin testul de efort

Testul EKG de efort moni-torizează răspunsul inimii în condițiile unei nevoi crescute de oxigen. Se măsoară astfel activitatea electrică a inimii în timp ce pacientul merge pe o bandă rulantă sau pe bicicleta stabilă. Acest tip de test nu poate fi efectuat de acei pacienți care prezintă afecțiuni reumatologice sau neurologice sau care suferă de boli care se pot agrava în urma efortului fizic, precum infecțiile acute, insuficiența respira-torie, tireotoxicoza etc. Greu-tatea maximă a pacientului nu trebuie să depășească 110 kg. Pentru a te simți confortabil este recomandat să porți echipament sportiv. Pentru ca electrozii să poată fi atașați la nivelul pielii, bărbaților cu pilozitate crescută în zona pieptului le este recomandat să se radă. Dacă testul se efectuează folosindu-se o bicicletă stabilă, este important ca pacientul să știe să pedaleze. Este recomandat să nu depui efort fizic intens cu cel puțin 12 ore înainte, respectiv să nu fumezi cu cel puțin trei ore înainte de efectuarea investigației. Dacă suferi de afecțiuni cardiovasculare pentru care, în mod normal, urmezi un anumit tratament medicamentos, în ziua respectivă îți vei administra medicația conform recomandărilor medicului cardiolog curant. Însă, dacă testul EKG de efort se efectueazăpentru depistarea bolii ischemice cardiace, se recomandă ca, sub îndrumarea medicului cardiolog curant, medicația de tip Beta-blocant (de exemplu, metoprolol, bisoprolol, atenolol, betaxolol etc.) să se întrerupă treptat. Astfel, cu 24 ore înainte de test, aceste medicamente ar trebui să nu mai fie administrate. Tensiunea arterială crescută ar trebui tratată în prealabil. Este important ca medicul cardiolog care interpretează rezultatul testului EKG de efort să cunoască istoricul afecțiunilor cardiovasculare.