Afecţiuni genitale frecvente şi vârsta la care apar

Afecțiuni genitale frecvente și vârsta la care apar

Ştire online publicată Vineri, 07 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu al cercetătorilor americani arată că o treime dintre femei s-au tratat pentru o afecțiune genitală până la împlinirea vârstei de 60 de ani. Specialiștii susțin însă că numărul reprezentantelor sexului frumos afectate de astfel de probleme este mult mai mare. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre cele mai des întâlnite afecțiuni genitale, și categoriile de vârstă, așa cum au fost selectate de specialiștii paginii web sfatulmedicului.ro. r Infecțiile tractului urinar Sexul are un rol benefic asupra stării de sănătate, fapt asupra căruia medicii au atras atenția în nenumărate rânduri. Are însă și consecințe mai puțin plăcute: în urma activității sexuale, bacteriile din apropierea vaginului urcă prin uretră și cauzează infecții ale tractului urinar (resimțite prin urinare frecventă și dureroasă). Medicii spun că aceste infecții sunt întâlnite, cel mai des, în rândul femeilor între 20 și 30 de ani - care au mai mulți parteneri sau o viață sexuală activă. Folosirea prezervativului contribuie, de asemenea, la tulburarea florei bacteriene vaginale, din cauza spermicidelor. Pentru a păstra tractul urinar curat este recomandat ca femeile să urineze imediat după actul sexual și să opteze pentru lenjerie din bumbac, în defavoarea materialelor sintetice. r Contact sexual dureros Durerea resimțită în timpul actului sexual poate fi localizată în interiorul vaginului ori în exterior, în zona labiilor, clitorisului sau la deschiderea vaginului. Această durere poate să apară la orice vârstă, iar cauzele sunt diverse: insuficienta lubrifiere, medicamentele antihistaminice, existența unui fibrom uterin etc. Dacă durerea persistă, este posibil să suferiți de vulvodinie (durere cronică la nivelul vulvei), boală care afectează, în medie, una din șase femei. Cauzele acestei afecțiuni nu se cunosc, simptomele pot fi combătute prin calmante. Dacă medicii nu descoperă o cauză fizică pentru durere, este posibil să fie vorba despre un blocaj la nivel mintal. Specialiștii atrag atenția că actul sexual nu trebuie să fie dureros, motiv pentru care, dacă resimțiți durere, este indicat să consultați un doctor. r Infecțiile cu transmitere sexuală Aceste boli pot surveni la orice vârstă, dar cele care au în jur de 20 de ani sunt mai predispuse, dat fiind că au o viață sexuală activă. Două dintre bolile cu transmitere sexuală, cele mai răspândite, sunt gonoreea (urinare dureroasă, sângerări anormale, scurgeri vaginale) și Chlamydia (asimptomatică, de obicei, dar pot apărea dureri la urinat și scurgeri vaginale) pot fi tratate cu antibiotice. O altă boală este virusul papiloma uman (HPV), care poate fi detectat prin testul Babeș-Papanicolau. Aproximativ 80% dintre femei vor veni în contact cu virusul acesta până la vârsta de 50 de ani. r Fibromul uterin Studiile specialiștilor americani arată că 40% dintre femeile de până în 35 de ani sunt depistate cu fibrom uterin. Majoritatea nici nu știu că au unul sau mai multe fibroame uterine, doar 20% dintre paciente au menstruații anormale, dureri sau urinează frecvent. Fibromul poate fi periculos, căci poate duce la infertilitate.