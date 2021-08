Afecţiuni care vă pot pune vacanţa în pericol

La acest moment, foarte multe persoane se află, încă, în concediu. Deşi toată lumea îşi doreşte să se distreze fără a avea probleme de sănătate, uneori, lucrurile nu se întâmplă exact cum vă doriţi şi asta datorită faptului că organismul reacţionează în moduri diferite la schimbările de rutină. Altfel spus, există şansa apariţiei unor afecţiuni uşoare, care trebuie tratate la timp. De exemplu, specialiştii au descoperit că aproximativ o persoană din 30 se îmbolnăveşte, sub o formă sau alta, imediat ce încetează să mai muncească şi încep să se relaxeze, fenomen cunoscut sub denumirea de „boală a timpului liber”.Potrivit dr. Miruna Moraru, temperaturile mari expun diabeticii dependenţi de insulină unui risc mai crescut de hipoglicemie. Aceasta este provocată de scăderea nivelului de zahăr din sânge, proces cauzat de dilatarea vaselor de sânge, în timp ce organismul încearcă să regleze temperatura. Tocmai de aceea, medicii le recomandă persoanelor diabetice care pleacă în vacanţă să îşi monitorizeze regulat glicemia, dacă temperatura depăşeşte 25 de grade Celsius.De asemenea, căldura provoacă, uneori, migrene. Explicaţia acestui fenomen o presupune presiunea crescută asociată cu temperaturile mari care dereglează hipotalamusul, acea regiune a creierului care acţionează ca un termostat natural al organismului. În plus, călătoriile cu avionul pot declanşa dureri de dinţi, chiar dacă, recent, persoana care călătoreşte nu a avut probleme stomatologice. Toate acestea sunt declanşate din cauza schimbărilor de altitudine.