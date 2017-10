Afecţiuni care pot fi tratate cu muguri şi seminţe

Afecțiuni care pot fi tratate cu muguri și semințe

Concepțiile asupra folosirii remediilor naturiste, în tratarea diverselor afecțiuni sau ca adjuvanți în terapii, sunt împărțite: sunt opinii care susțin că respectivele remedii sunt doar pentru detoxifierea organismului și că, în tratamente, trebuie să se apeleze la medicamente, în vreme ce alții sunt de părere că plantele au darul de a ajuta la regenerarea organismului. Dr. Simona Nițu, președintele Asociației Române de Gemoterapie și Homeopatie, este de părere că extractele din plante pot fi administrate oricărei persoane aflate în suferință, indiferent de vârstă, dar și gravidelor, fiind lipsite de toxicitate și reacții adverse. În cadrul Ghidului Pacientului 2010, medicul prezintă avantajele recurgerii la gemoterapie atât în terapii, cât și pentru detoxifierea organismului. Gemoterapie presupune utiliza-rea extractelor din țesuturile vegetale embrionare, precum muguri, ramuri tinere, sevă, semințe etc. „Administrarea gemoderivatelor realizează în special un drenaj biologic, prin care sunt eliminate substanțele nocive produse prin procesele metabolice sau introdu-se în organism, astfel restaurându-se echilibrul fiziologic perturbat”, a afirmat specialistul pentru Ghidul Pacientului. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre produsele gemoterapiei și efectele utilizării lor. Câteva dintre gemoderivatele care detoxifică corpul r Seva de mesteacăn are un puternic efect regenerator, dar medicul spune că nu trebuie ignorate nici extractele din muguri, amenții sau semințele plantei. Această sevă este depurativ și antioxidant natural, motiv pentru care stimulează majoritatea structurilor corpului: activează metabolismul, ajută aparatul articular, pe cel endocrin, urinar și la întreținerea pielii. „Bogat în betulină, acest suc vegetal potențează secreția urinară, are certe valențe depurative, grăbind înlăturarea acidului uric, a ureei. Totodată, are capacitatea de a reduce coles-terolul. O cură de detoxificare cu sevă de mesteacăn, mai ales la persoanele care au afecțiuni ale aparatului respirator peste iarnă, va reda vigoarea organismului. O cură se administrează trei - patru săptămâni, administrându-se câte doi mililitri de extract de două ori pe zi, dimineață și seara, sau un mililitru de două ori pe zi, dimineața și seara, la copiii de peste zece ani”, a mai afirmat medicul. r Extract din muguri de stejar - este recomandat pentru surmenajul fizic și psihic, fiind bene-fic mai ales pentru persoanele în vârstă sau cele cu organisme slăbite. r Extractul din mlădițe de arbore-mamut este revigorant și ajută la eliminarea toxinelor din organism. „Multe dintre persoanele care urmează tratamente medi-camentoase alopate îndelungate prezintă, cu timpul, o stare de surmenaj fizic, cauzată de bombar-damentul cu substanțe nespecifice pe care trebuie să-l suporte organismul. Extractele din muguri de stejar și din mlădițe de arbore-mamut, administrate în cure prel-ungite, pot accelera eliminarea toxinelor”, a afirmat dr. Simona Nițu. Cele două extracte se iau alternativ, de două ori pe zi, câte doi mililitri, în puțină apă. - Extractul din muguri de coacăz negru este indicat celor cu alergii, cu bronșită sau astmă. „De asemenea, poate preîntâmpina și chiar combate stările inflamatoare, căci are acțiune asemănătoare cortizonilor. Este un suport pentru creșterea imunității. Se adminis-trează câte doi mililitri în puțină apă, de două sau trei ori pe zi”, sfătuiește medicul. - Mugurii de nuc fac parte din grupa gemoderivatelor care stimulează celulele plasmatice și hepatice și au acțiune antidiabetică. Același acțiuni au și mugurii de mesteacăn, fag și ulm. Extractul din muguri de nuc este recomandat pentru afecțiunile pielii, ale căilor respiratorii, boli intestinale, inflamatorii, boli ale splinei și pancreasului. Ceaiul din frunze de nuc este folosit împotriva constipației și în tratarea bolilor digestive. Din nucile verzi, culese pe la mijlocul lunii iunie - începutul lui iulie se prepară o tinctură care ajută la curățarea stomacului și a ficatului.