Aerial yoga, relaxare si tonifiere in hamac

Cum sunt tot timpul in cautare de ceva nou in materie de sport si de activitati fizice, am descoperit aerial yoga, o activitate ce combina yoga cu gimnastica aerobica, pilatesul si dansul, prin niste exercitii in care iti folosesti greutatea propriului corp. Si cel mai important element este hamacul cu ajutorul caruia faci toate aceste exercitii. Aerial yoga stimuleaza circulatia, tonifiaza intregul corp, imbunatateste mobilitatea, decomprima coloana vertebrala, imbunatateste supletea ligamentelor si a tendoanelor, creste forta musculara. Toate aceste rezultate le poti avea prin exercitiile care sunt mai accesibile decat in yoga sau pilates, gratie hamacului care usureaza munca, scrie dietetik.ro.