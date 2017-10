Adolescenţii cu acnee din Constanţa, implicaţi într-o campanie naţională

1

produse naturale din arbore de ceai pentru puncte negrei si cosuri

Cred ca toti adolescenti au avut odata in viata probleme cu cosurile, acnee sau puncte negre. Ca sa reusesti sa scapi de cosuri trebuie sa ai grija de tenul tau printr-o curatare atenta. Tratamentul impotriva cosurilor dureaza cateva luni, cosurile nu dispar a doua zi. Eu am folosit in lupta cu cosurilor cremele naturale si de o calitate superioara pe baza de ulei pur din arbore de ceai de la Thursday Plantation si pot sa zic ca a functionat foarte bine la tenul meu. Nu am ramas cu urme si nici nu am mai avut apoi probleme cu cosurilor dupa ce am facut o curatare cu produsele de la Thursday Plantation pe baza de arbore de ceai (tea tree). Toata gama de produsele impotriva cosurilor le-am gasit aici: http://www.thursdayplantation.ro