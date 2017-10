Adevăratul motiv al demisiei dr. Dana Pleş

Adevăratul motiv al demisiei dr. Dana Pleș

Zilele acestea, Coordonatorul județean al Programului Național de Oncologie, dr. Dana Pleș și-a dat demisia din funcție. Deoarece au existat tot felul de zvonuri și supoziții privind motivele acestui gest, doctorul a vrut să lămu-rească această situație. „Vreau să clarific lucrurile și această situație care s-a creat în jurul demisiei mele din funcția de coordonator al Programului oncologic. Am demisionat pentru că am vrut să fiu în perfectă legalitate. Am acceptat funcția de director medical al Spitalului privat ISIS, iar acest lucru nu-mi mai permitea să am o funcție de conducere și în cadrul spitalului județean. Voi reveni însă în luna iulie la spital pentru a continua toate proiectele care sunt pentru pacienți”, a declarat dr. dana Pleș. Managerul Spitalului susține că deja există un înlocuitor care va prelua această funcție. Este vorba despre dr. Laura Mazilu, medic primar în oncologie. Deși conducerea Spitalului Județean Constanța susține că în cadrul instituției nu există nicio problemă în ceea ce privește aprovizionarea cu tratamente oncologice, astfel că pacienții bol-navi de cancer care ajung la spital nu vor avea de suferit. „În acest moment nu sunt pro-bleme în cadrul spitalului cu stocul de medicamente oncologice, adică la nivelul cererilor medicilor de pe secția de oncologie nu sunt înregistrate lipsuri. În afară de medicamentele care lipsesc în toată țara și lipsesc și la noi, nu avem alte probleme. Cât privește farmacia spitalului, bolnavii care vor ajunge să cumpere de acolo tratamentele oncologice injectabile, ei nu vor putea să le cumpere și să plece acasă, ci li se vor administra tot în cadrul spitalului”, a declarat managerul spitalului, Dănuț Căpățână.