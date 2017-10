Acuzaţii grave în Spitalul Judeţean Constanţa. Pacient trimis acasă deşi se simţea rău, mort sub ochii medicilor, la scurt timp

Acuzații grave în Spitalul Județean Constanța. Pacient trimis acasă deși se simțea rău, mort sub ochii medicilor, la scurt timp

În dimineața zilei de 25 februarie, constănțeanul Marius Pușcașu, de 47 de ani, a ajuns cu ambulanța la Spitalul Județean Constanța, acuzând puternice dureri de cap și coloană. După cinci ore de așteptare, este preluat în Urgență de medicul Dan Pletea. Acesta l-a consultat și a decis că starea sa nu necesită internare:„A venit cu o lombosciatică, i-am făcut investigații și i-am recomandat un neurolog ambulatoriu pentru efectuarea de RMN. Dânsul nu a avut niciun simptom neurologic care să-mi atragă atenția. La consultul medical, am constatat că principala acuză a pacientului Pușcașu Marius a fost durerea la nivelul coloanei lombare, simptome secundare fiind durere cervicală, cefalee și amețeli. După investigații, pacientul este reevaluat. Am constatat din afirmațiile sale că simptomele s-au diminuat după efectuarea tratamentului intramuscular. Am făcut copii după rezultatele imagistice pentru a fi prezentate medicului de familie și neurologului și i-am explicat pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru consultul de specialitate”.Soția bărbatului este extrem de revoltată de explicațiile medicului: „Doctorul i-a recomandat verbal să mergem să consultăm un neurolog, pentru că cel din spital nu este bun. Astea sunt cuvintele. Poate medicul respectiv ar fi fost șansa lui la viață! I s-a făcut o radiografie la coloană, după care a fost trimis în șezut pe un pat, deși acuza dureri puternice. Seara, domnul doctor Pletea i-a dat fișa UPU, pe care scria «ameliorat», dar nici nu l-a întrebat măcar dacă se simte mai bine”.În replică, medicul Pletea se apără și spune că nu și-ar permite să afirme despre vreun coleg din spital că nu este bun ca medic și nici nu și-ar trimite vreun pacient acasă dacă starea de sănătate nu ar fi în regulă:„Puteam să-i fac computer tomograf și să nu se vadă accidentul vascular. De obicei, accidentele ischemice se văd pe CT după 24-48 de ore. Avea pensări și osteofite pe coloana cervicală, care dau dureri de cap mai puternice și decât o tumoare. Dânsul a venit special pentru durerile lombare, dar, examinându-l cum trebuie, am descoperit că are și o durere la nivelul coloanei cervicale, moment în care i-am dat de făcut și o radiografie de cervicală. Asta pentru că mi-am făcut treaba cum trebuie, că de obicei ar trebui să dăm celor ca el un Ketonal și să-i trimitem la medicul de familie”, mai spune doctorul Dan Pletea.Ajuns acasă târziu, bărbatul a acuzat aceleași dureri de cap, coloană și stări de vomă. În dimineața următoare, constănțeanul a ajuns din nou la spital, după ce fiica de 16 ani l-a găsit prăbușit la pământ. A fost investigat la Urgență și internat pe secția de Neurologie, unde a fost examinat de medicul Adriana Cuciureanu. După control, bărbatul a fost supus unui examen de computer tomograf, investigație în urma căreia medicul Gabriela Butoi observă accident vascular ischemic.Au urmat analize, timp în care starea bărbatului „s-a înrăutățit progresiv”, lucru confirmat într-o notă explicativă și de directorul medical al Spitalului Județean, dr. Mihnea Avram. A fost necesară internarea pe Secția de Terapie Intensivă. Deoarece spitalul se afla în carantină din cauza gripei AH1N1, în week-end-ul cu pricina, soția a obținut informații exclusiv telefonic. Totuși, presimțirile femeii nu erau deloc bune, fapt pentru care a făcut tot posibilul să ajungă la pacient, pentru a-l privi pentru ultima dată în viață.„Am fost împiedicată să ajung pe secție să-l văd, dar am vorbit cu asistenta de la Neurologie, care mi-a spus că e «grăvuț», dar se va reface, pentru că este tânăr. În jurul orei 15.00, am sunat, iar asistenta mi-a spus că este un pic mai bine, vorbindu-mi expeditiv și răutăcios, iar la ora 18.30, când m-am dus la spital să duc o perfuzie, am fost anunțată că soțul meu a intrat în comă și este în stare gravă. Am rugat-o să mă ajute să îl văd. Soțul meu era în comă. În salon mai erau trei pacienți, care mi-au spus că a fost dus la terapie intensivă și întors în salon: «nu mai erau locuri, dar același lucru i se face și în salon»”, a fost explicația asistentei”, a povestit soția îndurerată.Drama femeii nu se oprește aici. Ea acuză că i-a fost ascuns adevărul despre sănătatea soțului și că a fost dusă cu zăhărelul până când starea lui s-a agravat iremediabil.„În perioada cât am stat în salon, soțul meu respira foarte greu și părea că se sufocă. Am mers și am chemat asistenta, care se uita la tv cu colegele ei. Mi s-a răspuns că «Asta e evoluția bolii, nu avem ce să facem decât să așteptăm o minune». A venit după cinci minute la patul soțului meu, spunându-mi că respirația lui este din ce în ce mai greoaie, și că până dimineață o să moară. «Doamnă, mai bine mergeți să-i cumpărați lumânări!»”, a fost răspunsul asistentei.Vestea care spera să fie doar un vis urât s-a adeverit: 28 februarie, ora 6.15, dr. Cristina Surtu, medic specialist neurolog, declară stop-cardio respirator.Dr. Cătălin Boșoteanu efectuează autopsia, în urma căreia se confirmă cauza decesului: accident vascular cerebral.Soția bărbatului mort acuză spitalul de lipsă de transparență, susținând că cei de la Registratura unității nu vor să îi înmâneze dosarul cu investigațiile la care a fost (sau nu) supus soțul său, tocmai pentru că încearcă să ascundă un abuz. De fapt, legea e cea care interzice acest lucru.Conducerea Spitalului Județean a explicat, pentru „Cuget Liber”: „Conform Legii 677, datele sunt confidențiale. Se dau copii la cerere numai către pacient și către organele abilitate ale statului, res-pectiv Judecătorie, Parchet, Poliție. Nu este o rea-voință din partea noastră, așa e legea. Dacă se ajunge în proces și o autoritate a statului solicită dosarul medical, noi îl dăm, dar dânsei nu putem. În plus, legea nu face distincție între cei care supraviețuiesc și cei care mor. Și dacă sunt doi soți în litigiu și vine unul dintre ei și ia documentele bolnavului, le poate folosi la divorț, împotriva celuilalt. De aici și legea”.În urma plângerii adresate de soția constănțeanului decedat în Spitalul Județean, Colegiul Medicilor a început o anchetă disciplinară ce-l vizează pe doctorul Dan Pletea.