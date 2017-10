„Acum este rândul tău să ai grijă de mama ta!“ - campanie pentru depistarea precoce a cancerului la sân

1,4 milioane de cazuri noi de cancer mamar sunt descoperite anual. Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă de cancer întâlnită la femei, cu o incidență în România de 7,929 de cazuri noi pe an și o mortalitate de 3.101 decese anual.Pentru a îndemna femeile să se testeze pentru a depista din timp această boală necruțătoare, în perioada 10 - 30 octombrie, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Liga Română de Cancer, derulează campania „Nu am făcut destul!”.„«Acum este rândul tău să ai grijă de mama ta!» - este mesajul nostru din acest an. Este timpul să o susținem pe cea mai dragă femeie din viața noastră, care ne-a fost, la rândul ei, alături de-a lungul vieții. Acum ea se află la vârsta când este mai expusă riscului de îmbolnăvire. Cancerul de sân este mai frecvent în rândul doamnelor de peste 45 de ani, ca urmare a schimbărilor prin care trece o femeie. Să avem grijă de mamele noastre și să le dăruim, măcar în această lună, o mamografie! Costurile sunt minime, iar faptul că le știm sănătoase pe cele mai importante femei din viața noastră este de neprețuit”, a declarat Cezar Irimia, președintele FABC.Recomandată de toți medicii după vârsta de 40 de ani, mamografia este o analiză care ajută la depistarea neoplasmului mamar în absența simptomelor clasice de boală (dureri, modificări la nivelul pielii, scurgeri) și a nodulilor.„Această analiză ajută și la detectarea microcalcifierilor, care pot indica prezența unui cancer mamar. Detectarea precoce a neoplasmului mamar crește șansele de reușită a tratamentului. Rezultate a diferite studii clinice arată că mamografia poate ajuta la reducerea semnificativă a deceselor cauzate de cancer de sân între vârstele 40 și 70 de ani, în special după vârsta de 50 de ani. Chiar și atunci când rezultatele analizei sunt favorabile, noi recomandăm repetarea ei la fiecare 1 - 2 ani”, a subliniat Ștefan Curescu, medic primar oncologie.Prevenirea cancerului mamar începe însă cu propriile obiceiuri sănătoase, cum ar fi menținerea unei stări active, limitarea consumului de alcool și o dietă sănătoasă.