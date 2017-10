Activitatea fizică previne bolile de inimă, diabetul sau afecţiunile mintale

Activitatea fizică previne bolile de inimă, diabetul sau afecțiunile mintale

Este deja un truism astăzi faptul că inactivitatea fizică reprezintă un mare pericol. Anual, milioane de decese premature sunt înregistrate, inactivitatea fizică fiind cauza care duce, cel mai adesea, la îmbolnăvirea inimii, dar și la diabet sau afecțiuni mintale. Bolile cardiovasculare cauzează 49% dintre decesele înregistrate pe continentul nostru. Afecțiunile inimii reprezintă principala cauză a mortalității și tot ele ridică costuri de sute de miliarde de euro pe an. Obezitatea reprezintă o altă problemă majoră de sănătate, ce are o strânsă legătură cu nivelul de activitate fizică al individului. Problema și mai îngrijorătoare este însă aceea a obezității în rândul copiilor și tinerilor, numărul minorilor supraponderali fiind alarmant de ridicat. Însă părinții le dau, în continuare, bani pentru hamburgeri sau chipsuri. Un obez cheltuiește cu 37% mai mult Lumea trebuie să conștientizeze că excesul de grăsime nu trebuie văzut ca un pericol în plan estetic și nici binecunoscuta vorbă a bătrânilor, care spune că un copil grăsuț este sănătos și frumos, nu este cel mai bun sfat. „Un obez este candidat sigur la diabet, hipertensiune arterială, coronaropatie - leziune a arterelor coronale care asigură vascularizația inimii, infarct”, ne spune dr. Gheorghe Dumitru, medic primar medicină sportivă. Aproximativ șapte procente din bugetele naționale sunt alocate obezității. Fiecare obez generează cheltuieli pentru sănătate cu 37% mai mari decât o persoană a cărei activitate fizică se încadrează în parametri normali. Activitatea fizică este cel mai important mijloc de prevenire a afecțiunilor cardiovasculare, a insuficiențelor respiratorii, aterosclerozei, obezității. Dacă vă doriți o bătrânețe fără problemă de sănătate, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, timp de 3 zile pe săptămână. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că obezitatea înseamnă 18 milioane de zile de absențe de la locul de muncă, 30.000 de decese premature, costuri directe de sănătate de cel puțin 500 de milioane de lire pe an, la care se adaugă alte 2 miliarde de lire anual pentru costuri indirecte, generate de scăderea productivității muncii. Astfel, la nivelul Marii Britanii, inactivitatea fizică taxează economia cu o sumă de 8,2 miliarde de lire anual.