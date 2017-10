A MURIT după ce i-a explodat ŢIGARA ELECTRONICĂ

A MURIT după ce i-a explodat ȚIGARA ELECTRONICĂ

Un barbat in varsta de 62 de ani a murit dupa ce tigara sa electronica a explodat in apropierea unei butelii cu oxigen, declansand astfel un incendiu.Barbatul a fost gasit mort in livingul unei case din orasul britanic Liverpool, relateaza publicatia Metro, citata de Ziare.com.Cauza exacta a mortii nu a fost stabilita, iar investigatia incendiului a aratat ca tigara electronica ce se incarca in dormitor a explodat, luand foc si aprinzand si butelia cu oxygen.