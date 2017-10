A început campania de depistare precoce a cancerului de col uterin

Demararea programului de scree-ning pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin întârzie în județul Constanța. Programul național a fost demarat în această lună, în zece județe, urmând să fie extins și în alte zone, printre care și județul nostru.Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin vor avea posibilitatea să efectueze testarea prin metoda frotiului cervico-vaginal Babeș-Papanicolau. Programul Național de screening este gra-tuit pentru paciente și se va desfășu-ra anual, pe o perioadă de cinci ani.Pentru realizarea testului, pacienta se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru a primi consiliere cu privire la prevenția bolii. Tot aici se va stabili și dacă aceasta se poate încadra în program. Medicul de familie va informa pacienta, îi va elibera un formular care asigură înscrierea în program și o listă cu centrele de recoltare admise. Femeia se va programa la centrul de recoltare pentru recoltarea materialului celular cervico-vaginal. După fixarea pe o lamă a frotiului, acesta va fi transmis de către cen-trul de recoltare la spitalul care a organizat screening-ul sau, după caz, la laboratoarele de anatomie pa-tologică, însoțit de formular. Rezul-tatul testului va fi transmis înapoi la cabinetul medicului de familie pentru a fi prezentat pacientei.În acest an, programul de screening are un buget alocat pentru testare este de 66 milioane de lei, din fonduri proprii ale Ministerului Sănătății.Programul MS a fost elaborat în scopul prevenirii și combaterii cancerului de col uterin și are ca obiectiv principal reducerea incidenței formelor invazive de boală și a mortalității datorate acestora.