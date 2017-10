A fost lansat cardul electronic de sănătate

1

parlamentari imbecili

Obligatoriu pt toti cetatenii de peste 18 ani??? Eu nu platesc asigurari de sanatate, nici private, si nici nu am medic de familie. Cum o sa mi-l "distribuie" autoritatile cand, datorita imbecilei legi a chiriilor din Romania, eu am doar carte de identitate provizorie, fara adresa, pt ca stau cu chirie, n-am nici o locatie unde sa ma declar (unde stau cu chirie, se stie, nu se risca nici un proprietar sa ma "ia in spatiu" de frica ca nu m-ar mai putea da afara). Sa nu spun ca daca primesc vreo amenda sau citatie ca martor in vreun proces, autoritatile n-au unde sa mi le trimita; sunt destui ca mine in astfel de situatii, iar javrele de parlamentari sunt degeaba platiti cu bani grei!