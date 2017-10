A fost inventată guma care menţine tenul sănătos

A fost inventată guma care menține tenul sănătos

Oamenii de știință suedezi au găsit rețeta unui ten sănătos. Aceștia au inventat o gumă de mestecat „minune”, care oferă elasticitate pielii și întărește firul de păr și unghiile.„Nu spunem că veți arăta mai bine, ci că vă veți menține sănă-tatea tenului”, susține purtătorul de cuvânt al companiei producătoare, Antula Heathcare.Produsul a fost deja aprobat de autoritatea europeană pentru securitatea alimentelor (European Food Safety Authority). Cu toate acestea, calitățile gumei de mestecat Vigo Beauty au fost puse sub semnul întrebării de o serie de nutriționiști și consumatori. Mai mult, anumiți experți de la administrația națională în domeniul alimentației din Suedia au criticat aspru produsul, calificându-l drept „stupid” și spunând că substanțele din guma de mestecat nu pot influența aspectul pielii în niciun fel.În ciuda controverselor, guma de mestecat, care conține o combinație de vitamine: A, B1, B6, B12, C, betacaroten și seleniu, a fost pusă în vânzare în farmacii și supermarket-uri. Produsul poate fi găsit în două variante - Focus și Active.Vigo Beauty nu este primul produs cu proprietăți „estetice” lansat pe piață. În 2009, a fost lansată, în Coreea de Sud, E-Mart For My Body, o gumă cu colagen și vitamina C.