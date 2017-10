7.000 de români s-au testat pentru hepatita C

Campania națională de depistare a hepatitei C nu a lăsat indiferentă populația. Dovada numărul extrem de mare de oameni care au înțeles că efectele acestei boli le-ar putea aduce mari probleme de sănătate, resimțite pe termen lung și care au mers să se testeze.Această campanie a fost demarată, la sfârșitul lunii ianuarie, de Alianța pacienților din România în parteneriat cu Institutul Național de boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală. Denumită de medici drept „boala silențioasă” datorită faptului că cei care o contactează sunt asimptomatici, Hepatita C este o boală transmisibilă prin mai multe căi:l Transmiterea prin transfuzii, instrumentar medical nesterilizat corespunzător (mai ales înainte de anii 1990)l Folosirea în comun de seringi de către utilizatorii de droguri (în ultimii ani)l Transmiterea prin hemodializăl Transmiterea prin tatuaje, piercingl Transmiterea prin utilizarea în comun a obiectelor de igienă personală (periuțe de dinți, aparate de ras, forfecuțe sau unghiere care pot avea pe suprafața lor urme microscopice de sânge care nu sunt vizibile cu ochiul liber).Virusul hepatitei C este un virus care supraviețuiește în sângele uscat, uneori chiar până la trei luni, mai mult decât alte virusuri, de exemplu HIV, spun specialiștii. În total, sunt puse la dispoziția populației 50.000 de teste gratuite în București și în alte 70.0000 de laboratoare din țară, implicate în campanie.