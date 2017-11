52 de milioane de copii infectați virusul hepatitei. Ce măsuri trebuie luate

Cel de-al doilea congres mondial al hepatitei s-a încheiat săptămâna aceasta, cu un apel pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenție împotriva acestei boli și a tratamentelor pentru cele 52 de milioane de copii infectați cu acest virus, informează AFP. Cea mai mare parte a copiilor infectați nu sunt diagnosticați și îngrijiți într-un mod eficient'', precizează, într-un comunicat, Raquel Peck, președinta Alianței mondiale împotriva hepatitei (WHA), coorganizator al congresului împreună cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și guvernul brazilian.''Copiii sunt cei mai afectați de virusul hepatitei, iar implicațiile acestui fapt pentru sănătatea publică sunt enorme'', a subliniat aceasta cu ocazia evenimentului care a debutat miercuri, în prezența reprezentanților a 80 de guverne și a mai mult de 200 de specialiști din lumea întreagă.Hepatita, care provoacă 1,3 milioane de decese pe an în lumea întreagă, este o inflamație a ficatului provocată de un virus. Deși există cinci tipuri de hepatită, hepatitele de tip B și C sunt responsabile pentru cea mai mare parte a cazurilor de cancer de ficat, potrivit OMS.Dintre cele 325 de milioane de persoane infectate la nivel global, 52 de milioane sunt minori, cea mai mare parte afectați de hepatita B, care se transmite în special de la mamă la fiu.Specialiștii se tem că va exista o creștere a cazurilor de hepatită C, care se transmite prin sânge și prin fluide corporale și pentru care nu există vaccin.''În prezent, patru milioane de copii sunt bolnavi de hepatita C, iar 48 de milioane, de hepatita B, pentru care există totuși vaccin'', a explicat Charles Gore, președintele WHA.După datele furnizate în timpul congresului, 84% dintre țări au la dispoziție vaccinuri împotriva hepatitei B, dar doar 39% au dozele necesare pentru a-i proteja pe nou-născuți într-o manieră eficace.''Guvernele și organizațiile mondiale pentru sănătate trebuie să se asigure că toți copiii sunt vaccinați și că toate femeile însărcinate sunt examinate'', a subliniat Charles Gore.Principala cauză a răspândirii virusului este faptul că cea mai mare parte a persoanelor infectate nu știu că sunt bolnave și de aceea, este vital să se facă testări pe scară largă.La nivel mondial, doar 9% dintre bolnavii infectați cu hepatita B știu că sunt bolnavi, potrivit OMS. În ceea ce privește hepatita C, procentul ajunge la 20%.