500 de cazuri noi de cancer la copii pe an

Aproximativ 500 de cazuri noi de cancer la copii se inregistreaza anual in Romania, in prezent aproape 5.000 de pacienti cu varste mici avand aceasta boala in evolutie sau remisiune, a declarat vineri intr-o conferinta seful sectiei de oncologie pediatrica de la Institutul Oncologic Bucuresti, dr. Monica Dragomir, scrie Agerpres.Potrivit acesteia, aproximativ 200.000 de cazuri noi apar anual la nivel mondial, incidenta fiind intre 8 si 16 cazuri noi la 100.000 de copii.