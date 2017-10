50 de constănţeni vor primi medicamente antifumat gratuite

Campania Ministerului Sănătății, extinsă în zece județe

50 de constănțeni vor primi medicamente antifumat gratuite

Ca să te lași de fumat, trebuie în primul rând să vrei! Este prima recomandare în terapia antifumat. Ministerul Sănătății mai vine cu un ajutor - medicamente care ușurează simptomele sevrajului. Programul se derulează în București și în alte zece județe din țară, printre care și Constanța. Persoanele care vor să se lase de fumat primesc medicamente și consiliere - totul gratuit. Întregul program costă 400.000 de lei, bani care provin din fondurile colectate din taxa de viciu. La Constanța, vor fi incluse în campanie 50 de persoane. Dr. Vera – Enikö Pall, coordonatorul campaniei la nivel de județ, ne-a declarat că persoanele interesate se pot programa telefonând la unul dintre numerele: 0241/696.889 sau 0241/546.177. În prima fază, pacientului i se face un test pentru a verifica gradul de dependență. În cazul în care nu este dependent de nicotină, el va primi doar consiliere psihologică. În caz contrar, i se va administra un tratament. „Medicamentele îl ajută să treacă peste perioada de sevraj. Fumătorii au momente când simt imperios nevoia de a fuma. Tratamentul îi ajută să treacă peste acest moment“, a explicat dr. Pall. Terapie cu „Ziban“ și „Champix“ Terapia se bazează pe administrarea medicamentelor „Ziban” și „Champix”. Tratamentul urmează să ajungă la Constanța în această săptămână, după cum ne-a declarat coordonatorul programului la nivel național, dr. Magdalena Ciobanu. „Deocamdată este un program pilot, pentru că vrem să vedem care este cererea. Statisticile arată că 56% dintre fumători spun că vor să renunțe la acest viciu. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Noi vrem să testăm voința oamenilor“, a declarat dr. Ciobanu. Medicii speră să obțină finanțare și anul viitor, astfel încât de medicamente antifumat gratuite să beneficieze cât mai mulți fumători. Pacienții incluși în program vor primi câte o cutie de medicament la fiecare două săptămâni. După această perioadă, pacientul se prezintă din nou la control, primește alte doze, pentru continuarea tratamentului. Totodată, i se face o testare care arată dacă pacientul a renunțat, într-adevăr, la fumat. În cazul în care se constată contrariul, este întreruptă administrarea tratamentului. Durata tratamentului - două – trei luni Terapia durează două - trei luni, în funcție de tipul de medicament utilizat. Medicii spun că tratamentul trebuie respectat potrivit duratei indicate, pentru a exista certitudinea că efectele sunt pe termen lung. Există situații în care pacientul se hotărăște să întrerupă singur tratamentul. Total greșit. Indicația trebuie să vină doar din partea medicului. „Dacă după un an de zile un astfel de pacient se apucă din nou de fumat, o face pentru că nu și-a gestionat suficient de bine partea comportamentală. Noi avem și psihologi care oferă sprijin, astfel încât oamenii să fie consiliați“, a subliniat dr. Ciobanu. 