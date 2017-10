250 de constănţeni nu au putut să doneze sânge din cauza West Nile

250 de constănțeni nu au putut să doneze sânge din cauza West Nile

În urma diagnosticării mai multor cazuri de meningită West Nile în țara noastră, Ministerul Sănătății a impus, printre măsurile de prevenire a răspândirii afecțiunii, și restricționarea donării de sânge pentru populația din localitățile unde au fost depistate cazuri. Restricția a fost impusă în luna august și a vizat cartierele Km. 4 - 5, Km. 5 și Poarta 6 din municipiul Constanța, dar și 10 localități din județ, printre care Mangalia, Năvodari, Cernavodă, Băneasa etc. „În consecință, am refuzat 250 de donatori, care domiciliau în cartierele sau localitățile vizate de măsura restrictivă. În plus, au fost și potențiali donatori care ne-au sunat să ne întrebe dacă pot dona sânge, dar pentru că erau din localitățile respective, i-am refuzat”, ne-a declarat dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Per total, s-a înregistrat un deficit de aproximativ 600 de unități, urmare a acestei măsuri. Restricția a fost ridicată la începutul lunii de-cembrie, astfel că persoanele interesate să ajute, în acest mod, bolnavii, se pot prezenta la centru, indiferent de localitatea de domiciliu.