24 de sfaturi pentru a avea un ten perfect







1.Demachiaza-te cu masura!



Expertii considera ca demachierea este operatia cea mai importanta in rutina de ingrijire. Chiar si asa, nu trebuie facuta in exces







Daca pielea bine demachiata este asociata cu cea care scartaie de curatenie inseamna ca ai indepartat, o data cu celulele moarte, grasimile si lipidele care formeaza stratul de protectie a pielii (acel liant de la nivel celular care mentine hidratarea). Concluzia: nu exagera cu curatarea si alege bine demachiantul. Cel mai bun demachiant este cel care are si calitati de hidratare.



2. Exfoliaza!







imediat



Ca sa ai un ten frumos, care sa arate proaspat si stralucitor, este esential sa il mentii cat mai curat. Exfolierea e importanta si pentru ten, si pentru corp: ajuta la indepartarea celulelor moarte de la suprafata pielii care, altfel, s-ar strange si ar face tenul tern, lipsit de acea stralucire sanatoasa. Incearca o masca exfolianta pentru tenul uscat, care va reda frumusetea pielii.



3. Invioreaza-ti privirea!







Ochii umflati de dimineata se explica prin retentia de apa din timpul noptii. Un gel racoritor pentru ochi, pastrat in frigider, este un remediu excelent de inviorare. Sau inmoaie doua discuri demachiante intr-o solutie demachianta, cum ar fi Pureté Thermale, de la Vichy, si aplica-le pe pleoape, stand relaxata cateva minute.



4. Gandeste pozitiv!!



Unii spun ca fericirea iti pastreaza frumusetea si tineretea pielii. Exista chiar si o crema lansata de curand de L’Oréal Dermo-Expertise, numita Happyderm. Cercetarile neurodermatologice au demonstrat ca, atunci cand esti bucuroasa, pielea secreta endorfine. Acestea stimuleaza celulele sa lupte contra imbatranirii. Concluzia: zambeste si iti vei pastra tineretea pielii!



5. Protejeaza pielea!



Daca traiesti zi de zi intr-un oras poluat, pielea se degradeaza vizibil, asa ca te sfatuim sa incluzi in hrana zilnica alimente bogate in antioxidanti, ba chiar si un supliment nutritiv ar fi bun. In plus, aplica pe piele o crema nutritiva, ca sa protejezi si mai bine tenul.



6. Regim de topmodel!



Cei doi litri de apa, precum si exercitiile fizice sustinute sunt de nelipsit din rutina zilnica a manechinelor.



7. Aplica o masca!



Incearca masca detoxifianta din gama Planet Spa, de la Avon, pe baza de minerale si namol de la Marea Moarta. Dupa indepartarea acesteia, pielea arata mai luminoasa, mai tonifiata.



8. Incarca-ti bateriile!



Daca iti faci prea multe griji din cauza imbatranirii pielii, atunci vei grabi acest proces! Mai bine incearca sa fii tot timpul cat mai relaxata si sa te bucuri de viata! De fapt, varsta pielii este afectata in principal de stilul nostru de viata. Iti poti face chiar si un portret in functie de viata pe care o duci – daca te ingrijesti, e clar ca vei arata si te vei simti mai tanara. La 50 de ani, vei vedea rezultatele.



9. Ingrijire intensiva!



Nu uita sa aplici un ser concentrat sub stratul de crema hidratanta, mai ales daca ai stat la soare in concediu. Pielea are nevoie acum de ingrijire speciala. Alege serul pentru oxigenare Reponse Jeunesse, de la Matis. Il poti gasi in saloanele de frumusete.



10. Fara riduri, doar cu o crema!



Cremele moderne au la baza formule inovatoare, cu efecte pur si simplu miraculoase. Acestea pot include ingrediente exfoliante, vitamine, colagen si, mai nou, unele au si ingrediente cu actiune asemanatoare botoxului. Astfel, ele te vor scapa de riduri, tinandu-te departe si de acele de seringa… Daca nu esti adepta unei solutii radicale, cum ar fi liftingul sau stergerea ridurilor cu botox, alege



11. Hraneste pielea cu vitamina A!



Efectele terapeutice ale vitaminei A sunt deja recunoscute in tratamentul problemelor pielii. Uleiul din seminte de maces contine o cantitate mare de vitamina A – aplicat noaptea, e unul dintre cele mai bune tratamente naturale antiimbatranire, mai ales pentru tenul uscat.



12. Nu dormi in aceeasi pozitie!



Stii cum poti sa-ti dai seama pe ce parte doarme cineva? E simplu: doar privindu-i fata! De cele mai multe ori, acea parte a fetei care este mai ridata este si cea pe care doarme. Dormitul pe spate este ideal, dar cine se poate controla in somn? De asemenea, are avantajul ca nu influenteaza aparitia ridurilor si reduce retentia fluidelor in zona ochilor, ducand la atenuarea ridurilor fine. In plus, ca sa intarzii aparitia ridurilor, nu uita sa aplici periodic crema de noapte, care are un efect regenerant. Iti recomandam noua crema de noapte cu retinol de la Oriflame.



13. Cum sa ai un ten impecabil!



Aplica fond de ten, pudra si fard de obraz – pe cel din urma foloseste-l cu masura; altfel, pigmentul se strange in pori si ii pune in evidenta. Iar daca vrei un fond de ten bun, incearca Accord Parfait, de la L’Oréal, care se adapteaza perfect nuantei tenului tau.



14. Cauta creme cu vitamina C!!



Vitamina C este unul dintre cei mai puternici antioxidanti pentru organism. De asemenea, ramane un important ingredient antioxidant si pentru creme; este considerat un adevarat revitalizator, datorita capacitatii sale de a reda luminozitatea si de a revigora tenul tern. Ca sa ai o piele tonica, frumoasa, foloseste Nivea Visage New Skin.



15. Deschide ochii!!



Pielea uscata din jurul ochilor are nevoie de multa hidratare, pentru ca este mai predispusa la riduri decat alte zone ale fetei. Tocmai de aceea, nu trebuie sa-i minimalizezi importanta si nici sa folosesti crema de fata in locul celei pentru ochi. Incearca Nivea Visage Anti-Shadow Cream, ca sa reduci ridurile fine, pungile si cearcanele. Vei vedea ca ingredientele sale vor face ca pielea din jurul ochilor sa arate proaspata.



16. Vrei o crema miraculoasa?!



Atunci te sfatuim sa alegi o crema antirid concentrata. Iti recomandam Retinol Concentrat Actif, de la RoC, disponibila in farmacii. Un efect spectaculos il are si noua crema antirid Anew Alternative, de la Avon. Aceasta este de fapt un tratament antirid, pe baza de extracte de plante medicinale din Orient. Anew Alternative ajuta pielea sa lupte contra ridurilor, dar si a petelor de culoare si a pierderii elasticitatii.



17. Ten curat, fara cosuri!



Tenul gras, mixt sau cu tendinta de ingrasare este o problema, in special in perioada adolescentei. Ca sa nu ai probleme cu cosurile, excesul de sebum si porii prea dilatati (destul de inestetice, de altfel) ai nevoie de o gama speciala, care sa trateze acest neajuns. Iti recomandam Pure Zone, de la L’Oréal Dermo-Expertise, un program complet de ingrijire a tenului, in trei pasi: purifica tenul in profunzime, inchide porii si echilibreaza secretia de sebum.



18. Un look stralucitor!



Cu ajutorul unui luciu pentru fata, poti avea un machiaj glamour, foarte la moda, de altfel. Il poti aplica intr-un minut pe pometi, tample si arcade. Sau, pentru un machiaj special, este o idee buna sa il amesteci cu un fond de ten – astfel, va da chipului o stralucire subtila.



19. Alege trandafirii!



Este solutia perfecta pentru pielea uscata, matura, cu vase sparte. De asemenea, se potriveste si pentru tenul foarte deschis, care este mai sensibil de obicei.



20. Masaj facial!



Am incercat masajul facial antirid cu produse Matis, de la Miko Beauty. Se potriveste oricarei femei, indiferent de tipul de piele; in plus, este reconfortant. Expertii sunt de parere ca femeile imbatranesc diferit. Pentru unele, fruntea este cea care se rideaza prima (din cauza contractiilor muschilor atunci cand se mira); pentru altele, este zona ochilor (din pricina epidermei mai subtiri, circulatiei proaste sau unui drenaj limfatic defectuos) sau cea din jurul gurii si a maxilarului (acolo unde se lasa pielea, din cauza gravitatiei).



Acest tip de masaj antirid, de la Miko Beauty, trateaza toate cele trei zone. Incepe cu un masaj de energizare, ca sa faca pielea mai receptiva la tratamente. La final se aplica o masca in functie de problemele tenului.



21. Cauti o solutie radicala?!



Sunt putini acei doctori care, desi pierd bani, sunt cinstiti cu ei si cu pacientii lor. Tocmai de aceea, atunci cand vrei sa apelezi la o clinica de chirurgie, asigura-te in primul rand ca medicul este de incredere. Iti recomandam clinica de chirurgie estetica si dermatologie cosmetica Dermastyle.



Aici poti beneficia de proceduri de stergere a ridurilor in deplina siguranta. Chiar daca astazi este una dintre cele mai populare proceduri, injectiile cu botox trebuie facute cu discernamant si numai sub supravegherea atenta a medicului. De asemenea, pacientii trebuie sa stie exact ce implica procedura.



22. Pentru pielea cu probleme!



In cazul cuperozei sau al iritatiilor, incearca gamele dermatocosmetice, ideale pentru tenul sensibil. Iti recomandam gama Vichy sau Avcne, disponibile in farmacii.



23. Renunta la zahar!



Dieta este direct legata de sanatatea ta. Multi nutritionisti sustin ca dietele ultimilor 15 ani – bogate in carbohidrati si cu continut mic de grasimi – au avut rezultate dezastruoase pentru piele. Studiile cercetatorilor din domeniu au demonstrat ca zaharul (si/sau glucoza) produce un proces numit glicoliza.



Acesta nu numai ca favorizeaza aparitia radicalilor liberi la nivelul pielii (accelerand procesul de imbatranire), ci si altereaza structura proteinelor (colagenul fiind proteina cea mai importanta din piele, care ii mentine elasticitatea si supletea). Proteinele a caror structura are de suferit accelereaza procesul de imbatranire, asa ca te sfatuim sa reduci zaharul cat poti de mult.



24. Foloseste balsamul pentru buze!



Aplica balsamul chiar si noaptea, inainte de culcare. In timpul somnului, actioneaza mai bine, iar dimineata buzele tale vor fi moi, catifelate, iar rujul se va aplica mai usor. Daca observi riduri fine in jurul buzelor, trebuie sa folosesti zilnic o crema hidratanta pentru buze.



Sursa articol: avantaje.ro

Nu poti avea o piele frumoasa peste noapte – fie te-ai nascut cu ea, fie trebuie sa o ingrijesti, folosind cosmeticele potrivite. Ai la dispozitie 28 de zile pana cand are loc refacerea celulara, asa ca incearca sa urmezi sfaturile noastre.