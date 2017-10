2014 aduce schimbări majore în sănătate

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a anuntat lansarea in dezbatere publica a Strategiei Nationale de Sanatate, conform Agerpres.El a spus ca aceasta strategie reprezinta un obiectiv asumat de Ministerul Sanatatii in acordul incheiat cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana, termenul limita pentru supunerea documentului in dezbatere publica fiind 31 decembrie 2013.Strategia Nationala de Sanatate are in vedere, potrivit ministrului Nicolaescu, trei arii strategice importante. Prima arie o reprezinta sanatatea publica, a doua se refera la serviciile de sanatate, iar a treia tine de masurile transversale din sistemul de sanatate.