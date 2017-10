20.000 de constănţeni suferă de cancer. Bolnavii caută tratamentele miraculoase pe Google şi ignoră medicii

20.000 de constănțeni suferă de cancer. Bolnavii caută tratamentele miraculoase pe Google și ignoră medicii

La ora actuală, în județul Constanța avem aproximativ 20.000 de bolnavi de cancer, din care 2.291 suferă de cancer de col uterin, alți peste 2.000 au cancer bronho-pulmonar, cancer la vezică - 1.109 persoane, la ficat - 1.220 persoane. Diferența este reprezentată de celelalte tipuri de cancer.Numai la Spitalul Clinic Județean de Urgență au fost întocmite, anul trecut, un număr de 2.162 de foi de zi și au fost efectuate 4.935 ședințe de chimioterapie. De asemenea, în ambulatoriu au fost efectuate 5.471 consultații. Tot anul trecut au fost luate în evidență 1.986 cazuri, 793 dintre pacienți fiind femei.Bineînțeles, cifra este îngrijorătoare, cadrele medicale confruntându-se cu numeroase cazuri de cancer bronho-pulmonar, cancer mamar, cancer digestiv, cancer de pancreas, de ovare sau de col uterin. La femei, cancerul de col uterin le afectează cel mai tare, motiv pentru care ele ar trebui să se prezinte mai des la medicul specialist și să de vaccineze la vârste tinere, pentru a evita astfel apariția anumitor boli.„Pacienți interacționează cel mai des cu medicii de familie, deci ar putea fi informați de aceștia în privința cancerului. Altele, în schimb, nu au mai fost la ginecolog de când au născut sau au ajuns prea târziu la medic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful secției de Oncologie din cadrul SCJU, dr. Laura Mazilu. Ea a mai spus că, la ora actuală, se confruntă cu o încă problemă și acest lucru nu este valabil doar pentru secția menționată.„Foarte mulți oameni se informează despre tratamente pe Google, noi reprezentând pentru ei o a doua opinie. Partea proastă este că atunci când ajung la spital, medicii nu sunt crezuți uneori de bolnavi, ei spunând că au citit altceva pe internet, cu referire la anumite tratamente. Majoritatea se prezintă târziu la noi.Unii fac chimioterapie, dar înghit tot felul de alte pastile cumpărate de pe site-uri obscure, de la așa-ziși vindecători. În primul rând, oamenii ar trebui să realizeze că nu au de unde să știe cum poate reac-ționa organismul în combinație cu medicația citostatică sau dacă există interacțiuni între aceasta, moleculele țintă și multitudinea de plante sau alte pilule pe care ei le pot înghiți.Este adevărat că ei se confruntă cu diagnostice grave și ar face orice pentru viața lor, sunt dispe-rați, dar nu trebuie să ia tratamente care le-ar putea afecta și mai puternic starea de sănătate”, a explicat specialistul.Statistic vorbind, în 2016, cei mai mulți pacienți noi înregistrați au fost cei cu cancer bronho-pulmonar (319 persoane), urmați de cei cu cancer de col uterin, cancer colorectal, cancer la prostată, cancer mamar etc.Ca urmare, cancerul bronho-pulmonar ocupă, din start, un loc fruntaș.Principala cauză a îmbolnăvirii este fumatul, care este, în opinia specialistului, mai periculos decât pare. „Cancerul bronho-pulmonar poate apărea și din cauza factorilor de mediu, a poluării, dar, în principal fumătorii sunt cei mai afectați. Desigur, există și persoane care nu fumează, dar care suferă de cancer, însă numărul acestora este mai mic.Tocmai de aceea, oamenii trebuie să se prezinte periodic la medic, fără a aștepta să-i doară ceva sau să le curgă sânge”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSPJ Constanța, dr. Loti Popescu. Din păcate, în cazul celor bolnavi de cancer bronho-pulmonar nu se prea poate face mai nimic, deoarece boala are o evoluție rapidă. Altfel spus, la doar câteva luni de la depistare, pacienții pot deceda.„Din nefericire, cancerul bronho-pulmonar este mai parșiv ca cel de col uterin”, a subliniat dr. Loti Popescu. Boala se manifestă printr-o tuse care nu mai cedează la tratamentele obișnuite, stare subfebrilă, expectorații cu sânge, scăderea în greutate, dar acesta este un semnal care apare mai târziu. Mai mult decât atât, a precizat specialistul, tristețea profundă poate declanșa acest tip de cancer, deși acest sentiment „poate supăra mai multe organe”.v v vZiua Mondială de luptă împotriva cancerului se marchează în fiecare an la data de 4 februarie, militându-se, cu acest prilej, pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva bolii. Această inițiativă are ca scop principal sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică.