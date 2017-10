19 bolnavi au câştigat dreptul la tratament cu ajutorul instanţei

19 bolnavi au câștigat dreptul la tratament cu ajutorul instanței

Ştire online publicată Luni, 24 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cei 19 bolnavi cronic care s-au tratat cu medicamente ce nu se afla pe actuala lista de compensate si gratuite isi vor primi tratamentele necesare, in urma deciziei din 20 noiembrie, a Curtii de Apel Bucuresti, a declarat intr-o conferinta de presa presedintele Asociatiei Pacientilor Cronici, Cezar Irimia, scrie Agerpres."Pacientii au actionat statul in justitie in urma cu trei saptamani si au obtinut ieri decizia favorabila, printr-o procedura de urgenta (ordonanta prezidentiala). Este vorba de pacienti pentru care actualele terapii compensate nu functioneaza si carora medicii le-au recomandat tratamente din lista de 140 evaluate in 2013, dar niciodata promulgate.