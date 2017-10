18 copii internaţi cu toxiinfecţie alimentară, după ce au primit Laptele şi Cornul

18 copii internați cu toxiinfecție alimentară, după ce au primit Laptele și Cornul

Ştire online publicată Miercuri, 16 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

18 copii au ajuns la spital, miercuri, după ce au primit la școală Laptele și Cornul. Copiii sunt internați cu toxiinfecție alimentară la Spitalul din Râmnicu Sărat și sunt toți în stare stabilă.Copiii au fost fuși la spital, la Râmnicu Sărat, miercuri dimineață, cu simptome ale unei toxiinfecții alimentare. Toți primiseră Laptele și Cornul, la școală, și le consumaseră.Nicolae Nedelcu, primarul comunei Ziduri a declarat, la Realitatea TV: "Copiii au o stare stabilă.Am fost anunțați că sunt ceva probleme de sănătate la copiii din școala Zoița. Am decis să deplasăm 18 copii, împreună cu medicul școlii și am decis să chemăm Ambulanța. Sunt cu ei la spital, le-am promis că voi rămâne aici până va pleca și ultimul dintre ei, sunt speriați.Unii aveau urticarie, alții simptome de vomă și dureri de stomac.Nu am avut niciodată probleme cu firma care a oferit Cornul și Laptele. Nu primăria are contract, ci Inspectoratul Școlar.Ei zic că au consumat lapte, corn și alte lucruri avute de acasă, dar toți au avut aceleași simptome. Nu știu dacă de la lapte s-a întâmplat".